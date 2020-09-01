“Ana okul, ilkokul 1. İle 2. Sınıflar yüz yüze”

Çavuşoğlu: "7 Eylül Pazartesi günü Okul öncesini, özel eğitim, ilk okul 1 ve 2. Sınıfları eğitime tamamen başlatma kararı aldık. Bu grupları 14 Eylül’den sonra da dönüşümsüz eğitim modeli ile götüreceğiz, imkanlarımız el verdiği sürecek. 14 Eylül’den sonra ilkokul 1. ve 2. Sınıfları dönüşümsüz döndüreceğiz. Tüm sınıflarda dönüşümlü eğitim başlayacak.”

Bakanlar Kurulu toplantısında eğitime yönelik yeni kararlar alındığını açıklayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana okul ve ilkokul birinci ile ikinci sınıfların Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayabileceğini açıkladı.

Haber Kıbrıs sitesindeki Markaj programında Ali Baturay’ın konuğu olan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim gündemi ile toplanan Bakanlar Kurlunda anaokulu ile ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlaması yönünde görüş biriliğine varıldığını ifade etti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Haber Kıbrıs sitesindeki Markaj programında Ali Baturay’ın konuğu olan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimdeki ilk günü değerlendiriyor… Bakanlar Kurulu’nda eğitime dair birtakım yeni talepleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunlara değiniyor.

“Şartlar gereği eğitimi ikinci veya 2.sırada tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliğini de gözeterek, zayıf bir altyapımız olmasına rağmen, çeşitli riskler alıp çocuklara faydalı olmaya çalıştık. Hedefimiz telafi ile eğitim yılına başlamaktı. Tüm hazırlıklarımızı yüz yüze eğitim için yaptık ama Sağlık Bakanlığı tarafından okulların daha sonra açılmasını uygun gördüğünü açıklayınca tarih 14 Eylül’e çekildi. Yine de her koşulda 1Eylül’de online olarak okulları açtık. Zararı ne kadar azaltırsak mantığıyla bu yola çıktık. Bu süreçte okullarımızı yüz yüze eğitime hazırlamak için çalışırken, son hafta tüm yükümüzü online eğitime verdik. Okul idarelerine sorumluluk verdik. Okul idarelerinin de okulların da yönetim ve idaresi farklılık içeriyor. Bu nedenle farklılıklar ortaya çıktı. Bugün imkan ve kabiliyeti iyi olan, bilgi becerisi olan bazı okullarda çok başarılı bir sürecin başladığını ve bu yönetimin çok faydalı olduğunu öğrendim. Bazı okullarımız ise büyük sıkıntı yaşadı. Bu eksiklikler internet altyapımızdaki zafiyetten kaynaklandı. Böyle bir eğitim için altyapımız yetersiz kalıyor, kaldı ki bazı kazalarla da bazen çökmeler de oluyor.”

“Bugün okullar açıldı, her şey mükemmeldir demiyoruz, sahada mükemmel değiliz ama…” “Eğer bu eğitim çok uzun sürecekse, tablet, bilgisayar, internet altyapısıyla ilgili çalışmalarımız da olacak. Şu an öğretmenler ve öğrencilerimizi eğitmekle sorumluyuz. Altyapı, lojistik hizmet ise başka birimlerin.

Ortaokul yine daha iyi erişebilir ama ilkokulda çok zorlaşıyor.

Küçük çocuklara bu ortamda sağlanabilecek materyaller ve imkanlar sınırlı. Tüm online sistemi mükemmel çalışsa bile ilk ve ana okul çocuklarına verilecek katkı sıkıntılı olur.

Bugün okullar açıldı, her şey mükemmeldir demiyoruz, sahada mükemmel değiliz ama mükemmeli yakalamak için yoldayız.”

“Yeni taleplerde bulundum”

“Tüm sorunları Bakanlar Kurulu’nda konuştuk, orada yeni taleplerimi ilettim; okulların açılmaması halinde, kayıpların telafisinde sorun yaşanacağını ve bunun riskler taşıdığını paylaştım. Okulların açılışı için 14 Eylül tarihinden sapmamamız yönünde bir karar ürettik.

Pazartesi günü (7 Eylül’de) Okul öncesini, özel eğitim, ilk okul 1 ve 2. Sınıfları eğitime tamamen başlatma kararı aldık. Bu grupları 14 Eylül’den sonra da dönüşümsüz eğitim modeli ile götüreceğiz, imkanlarımız el verdiği sürece. 14 Eylül’den sonra ilkokul 1. ve 2. Sınıfları dönüşümsüz döndüreceğiz. Tüm sınıflarda dönüşümlü eğitim başlayacak.”

“Random testler yapılıyor, bunlar sürecek, toplu taşımada sıkıntı olmayacak”

Çocuklara ve öğretmenlere de rastgele PCR testleri yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, bin 500’ün üzerinde yapılan random testlerde yerel vakaya rastlanmadığını anlatarak, bunun cesaret verici bir durum olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, random testlerin devam edeceğini anlattı.

Öğrenci sayısında dönüşümlü sistemle birlikte toplu taşımda da azalma olacağını öngören Çavşoğlu, toplu taşımda sıkıntı yaşanmayacağını anlattı.

Temizlik şirketleriyle ilgili de sıkıntı yaşanmayacağını anlatan Çavuşoğlu, okullarda oluşturulan pandemi kurulunun direktiflerine göre okullardaki hijyenin de gerektiği gibi yapılacağını anlattı.

Çavuşoğlu, “Her teneffüsten sonra okulun tuvaletleri temizlenecek, bazı konuları abartmaya gerek yok” dedi.