AML’den anlamlı kermes

Atatürk Meslek Lisesi’nin sosyal sorumluluk anlayışı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile yapılan iş birliği sonucunda gerçekleştirilen kermesin geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağışlandı.

Büyük Han’da büyük bir katılımla gerçekleşen kermeste okulun Gıda, El Sanatları, Giyim ve Seramik bölümlerinin ürettikleri özgün işlerin satışı yapıldı. Çocuk Gelişimi bölümü de çocuklar için rengarenk kostümleriyle yüz boyama ve resim yapma etkinliği gerçekleştirdi.

Grafik Fotoğraf dalı öğrencilerinin Kooperatifin Levazım, Harnup, Gaz Dolum ve Yem Fabrikası ile Süt Kurumundaki ürünlerin üretim aşamalarını yansıtan küçük bir fotoğraf sergisi de kermeste yer aldı.