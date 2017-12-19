AMİR BY-PASS EDİLDİ, KIB-TEK KARIŞTI

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nde ‘imza yetkisi’ ikiye bölündü, ortalık karıştı. Kurum Müdürü Gürcan Erdoğan, seçim yasaklarının olduğu dönemde Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener’in görevde olmasına rağmen, Planlama ve Tesis Mühendisi olarak çalışan Gürcem Akalınlar’ı da Mağusa Bölge Amiri adına imza atması için yetkilendirdi

Ayşe GÜLER

Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Mağusa Bölge Amirliği’nde ‘imza yetkisi’ ikiye bölündü, ortalık karıştı.

Seçim yasaklarının olduğu dönemde Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener’in görevde olmasına rağmen, Planlama ve Tesis Mühendisi olarak çalışan Gürcem Akalınlar, Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından Mağusa Bölge Amiri adına imza atması için yetkilendirildi.

‘İŞLERİN DAHA SÜRATLİ YAPILABİLMESİ’ GEREKÇESİ… 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yetkilendirmeye gerekçe ‘Mağusa Bölge Amirliği’ndeki işlerin daha süratli bir şekilde yapılabilmesi’ gösterildi.

15 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yetkilendirmeye gerekçe ‘Mağusa Bölge Amirliği’ndeki işlerin daha süratli bir şekilde yapılabilmesi’ gösterildi.

Görevlendirme sonrası YENİDÜZEN’e konuşan ‘Bölge Amiri’ imza yetkisi alan Planlama ve Tesis Mühendisi Gürcem Akalınlar görevlendirme yapılmadan önce de imza yetkisi olduğunu savundu.

Akalınlar, “Müdürün olmadığı zamanlarda, tesis mühendisi işlerin yürümesi için sorumluluğu vardı. Gürcan bey de işlerin daha hızlı olabilmesi için aynı imza yetkisinin normal zamanlarda da devam etmesini istedi. Görevim değişmedi…” şeklinde konuştu.

Görevlendirmenin ardından Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener ise açıklama yapmak istemedi. Ancak Özgener’in konuyu yargıya taşıyacağı da öğrenildi.

Öte yandan El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu yaşananları ‘hukuka aykırı’ olarak değerlendirdi, “Gereken neyse yapılacak” dedi.

Seçim yasaklarının olduğu dönemde, bölge amirinin bulunduğu ortamda mühendis olarak görevlendirilen bir kişiye imza yetkisi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Öksüzoğlu,

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen ise görevlendirmenin Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından yapıldığını söyledi, konuyla ilgili kendisinin değil Erdoğan’ın açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Bilgi almak için aradığımız Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan’a ise ulaşılamadı.

Bölge Amiri imza yetkisi alan Planlama ve Tesis Mühendisi Gürcem Akalınlar: İmza yetkim zaten vardı…

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen: Görevlendirmeyi Erdoğan yaptı, açıklamayı da kendisi yapsın

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu: Hukuka aykırı, gereken neyse yapılacak

Özgener’in aldığı kararı iptal etti…

Kıb-Tek’te karmaşaya neden olan ‘yetkilendirme’ sonrasında imza yetkisi alan Akalınlar’ın göreve gelir gelmez geçtiğimiz Cuma günü bölge amiri Özgener’in Mağusa Bölge Amirliği’nden Mağusa Tesis bölgesine (ambara) görevlendirdiği bir çalışan ile ilgili kararı iptal ettiği, söz konusu çalışanı eski görevine geri aldığı da öğrenildi.

KARAR, YARGI YOLUNDA… Görevlendirmenin ardından Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener ise açıklama yapmak istemedi. Ancak Özgener’in konuyu yargıya taşıyacağı da öğrenildi.

Dağıtım 6 farklı noktaya…

15 Aralık tarihinde gönderilen yetkilendirme yazısı 6 farklı noktaya gönderildi.

Teknik Müdür Muavini, Lojistik Müdür Muavini, Planlama Şube Amiri, Tesis Şube Amiri, Mağusa Bölge Amiri ve Personel Şube Amiri’ne yapıldı.

İLGİLİ TARAFLAR NE SÖYLEDİ?

Bölge Amiri imza yetkisi alan Planlama ve Tesis Mühendisi Gürcem Akalınlar:

İmza yetkim zaten vardı…

Bölge Amiri imza yetkisi alan Planlama ve Tesis Mühendisi Gürcem Akalınlar ise görevlendirme yapılmadan önce de imza yetkisi olduğunu söyledi, müdürün olmadığı zamanlarda, tesis mühendisi işlerin yürümesi için sorumluluğu vardı. Gürcan bey de işlerin daha hızlı olabilmesi için aynı imza yetkisinin normal zamanlarda da devam etmesini istedi. Görevim değişmedi…” şeklinde konuştu.

Akalınlar, kurum şemasında müdürün izinli veya olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı olarak tesis mühendisi olarak göründüğünü de dile getirdi, Mağusa Bölge Amirliği’ndeki işlerin ‘daha hızlı’ yürütülebilmesi için böyle bir kararın alındığını ifade etti.

“Şu anda yılbaşı. Bu nedenle işler çok artar, birçok yurttaş elektrik bağlamak istiyor” diye konuşan Akalınlar, Görevlendirmenin 15 Aralık’tan itibaren geçerli olduğunu da söyledi.

Akalınlar, sürekli bir yetkilendirme olup olmadığıyla ilgili soruya ise net bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydederek, seçim yasaklarının atama, barem ve terfileri kapsadığını, kendisinin aynı mevki ve baremindeki görevine devam ettiğini dile getirdi.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu:

Hukuka aykırı, gereken neyse yapılacak

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu ise yaşananları ‘hukuka aykırı’ olarak değerlendirdi, “Gereken neyse yapılacak” dedi.

Seçim yasaklarının olduğu dönemde, bölge amirinin bulunduğu ortamda mühendis olarak görevlendirilen bir kişiye imza yetkisi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Öksüzoğlu, atılan adım ile bölge amirinin ‘by-pass edildiğini’ dile getirdi.

Öksüzoğlu, KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından verilen karar sonrasında, dairenin işleyişi ile ilgili bölge amiri Yücem Özgener’in geçtiğimiz Cuma günü aldığı kararın, imza yetkisi verilen Gürcem Akalınlar tarafından iptal edildiğini de ifade etti.

Yaşananların ardından Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener ile görüşme yaptıklarını da belirten Öksüzoğlu, “Mağdur olan kişi ortada, başvuracağını söyledi” dedi.

“Siyasi çekişme”

Öksüzoğlu, Kıb-Tek içerisinde buna benzer bir olayın daha yakın geçmişte yaşandığını hatırlatarak, Ticari Şube Amiri olan bir kişi dışında başka bir kişiye de aynı pozisyon ile ilgili imza yetkisi verildiğine dikkat çekti.

“Buna benzer olaylar kurum içerisinde yaşanıyordu ancak seçimin gelmesi ile daha da ortaya çıktı” diyen Öksüzoğlu, yaşananları ‘siyasi çekişme’ olarak değerlendirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen:

Görevlendirmeyi Erdoğan yaptı, açıklamayı da kendisi yapmalı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen ise görevlendirmenin Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından yapıldığını söyledi, konuyla ilgili kendisinin değil Erdoğan’ın açıklama yapması gerektiğini ifade etti.