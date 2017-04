Amerikan Sunday Lunch

Zekai Altan

Sunday Lunch bir İngiliz geleneği. Kıbrıs’ta da Pazar günleri patates tavuk veya patates et pişer. Ama bizde forma kabında pişirilir. Bu gelenek çok yaygın olarak yürütülürdü. Şimdi ise çok az insan tarafından yürütülmektedir. Formada veya sinide pişirilen tavuk patates veya et patates her Pazar günü Kıbrıslı’nın vazgeçilmez aile yemeği idi. Halen de yapanlar var. Sayıları az olsa bile. Sunday Lunch da bir İngiliz kültürü olarak doğdu. Geleneksel bir yemek. Kilise gününe bağlı bir geleneksel yemek olarak doğdu. Pazar günü kiliseden sonra yenilecek bir yemek. İngilizler ayrıca, sadece Cuma günü balık yerlerken balık ve cips dükkanlarında ve Cuma günleri İngiltere genelinde restoranlarda, özellikle de Paskalya'da yaygın olan 'Balık Fridays' geleneğini de ortaya çıkarttılar. İngiltere'deki kilisedeki ayinden sonra aç kalmamak için bu gelenek yaratıldı.

BİR KİLİSE GELENEĞİ YEMEĞİ

Bu geleneğin kökeni hakkında önemli nokta var. 1700'lü yılların sonlarında Birleşik Krallık'taki endüstriyel devrim sırasında aileler kiliseye önem verdiler. Sabah giyinip kuşanıp ailece kiliseye giderlerken kilise dönüşü yemek yapma sıkıntısı doğacağından evde anneler rosto veya tavuk kızartmasını önceden hazırlayarak kiliseye giderlerdi. ve kiliseden sonra önceden hazırladıkları yemeği yerlerdi. Tabii bu gelenek evlerin de dışına çıkarak restorantlara kaydı. Kiliseden sonra evde yemeğini pişiremeyen aileler kiliseye gittikleri şık kıyafetler ile Pazar yemeklerini restorantlarda almaya başladılar. Ve restorantlarda da Sunday Lunch olarak mönülere girerek servis edilmeye başlandı. Kıbrıs’ta da bazı restorantlarda Sunday Lunch tabelasını görebilirsiniz. İlginçtir bu tabelayı asanlar ve Sunday Lunch’ın ne anlamda bir yemek olduğunu ve yendiğini bilmeden servis ediyorlar. İngiltere’de doğan ve tüm hristiyanlık aleminde bir geleneğe dönüşen bu öğle yemeğinin bir dini yemek olduğunun da farkında bile değiller. Bu mönünün en önemli özelliği de rosto veya tavuk kullanılmasıdır. Yağda kızartılan sebzelerin daha sonra fırınlanması ile yapılmaktadır. Yani bu Sunday Lunch şeftali, şiş veya pirzola kebabı değildir. Ayrıca bu Pazar kızartması olarak da bilinmektedir. Pazar kızartması için kullanılan tipik etler biftek, tavuk, kuzu veya domuz etidir. Genelde her şey kızartma olarak yapılır. Ve Pazar kızartması adını da buradan alır. Pazar akşam yemeği geleneği, İngilizce konuşulan dünyadaki gıda kültürleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kızartma yemeği, İrlanda Cumhuriyeti'nde geleneksel olarak popüler bir yemektir. Bu geleneği Nitovikla’da bulunan altı Amerikalı genç ile birlikte yaşadık. Sunday Lunch geleneği Amerika Birleşik Devletlerinde de sürdürülmektedir. Geleneklerine ve dinlerine bağlı bir yaşam sürdüren bu gençler bize bu geleneği yaşattı. Fırınlanmış bütün tavuk ile...

TATTIĞIMIZ SUNDAY LUNCH MÖNÜSÜ

Fırınlanmış tavuk, soğan, havuç. Havuç ve soğanı doğrayıp bütün piliç ile fırın tepsisine koyun. tuz ve kara biber ile terbiye edin ve üzerinde yağ sürün. 170 derecede yaklaşık 90 dakika pişirin. Diğer taraftan da patates püresini hazırlayın.10 tane patatesi soyup yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzün ve istediğiniz kıvama gelene kadar ezin.1/4 su bardağı tereyağ, 1/2 su bardağı krem peyniri, tuz ve karabiberi ekleyin ve karıştırın. Ve tatlı olarak da Apple Crisp.

Apple Crisp, 1/2 bardak şeker, 1 yemek kaşığı un, 1/8 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tarçın, 2 bardak dilimlenmiş elma. Herşeyi birlikte karıştırın

Üstü:

3/4 bardak yulaf ezmesi,3/4 bardak un, 3/4 bardak esmer şeker,1/4 bardak tereyağ. 190 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Bu da Sunday Lunch Püresi.