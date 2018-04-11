Amerikalı ve Kıbrıslı Gençler Aynı Sahneyi Paylaştılar

Ersin Kaşif

Kuzey Kıbrıs’ta, Amerika Birleşik Devletleri’nden konuklar vardı. Georgia Üniversitesi’ne bağlı, İnstitute Of Tecnology öğrencilerinin oluşturduğu koro ile hem gezi hem de kültürlerini paylaşmak isteği çok güzel bir konserle sonuçlandı. Çok uzaklardan Kıbrıs’ın kuzeyini ziyarete gelen ve çok güzel bir koroyla da renk katan bu güzel insanları ağırlamak, Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi için büyük bir gurur oldu. 22 Mart Perşembe günü lefkoşa AKM ‘de gerçekleşen konser tam bir müzik ziyafetine dönüştü diyebilirim. İlk olarak Lefkoşa A. Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sanhe alarak kendi programını müzikseverlerle paylaştı. Ardından Georgia Institute of Technology Korosu kendi performanslarını sergilediler. Günün en güzel ve heyecan veren dakikaları ise, iki koronun da önceden hazırlıklarını yaptıkları parçaları birlikte seslendirmeleri oldu. İngilizce olarak sunulan performanslara ünlü piyanist Rauf Kasımov’un eşlik etmesi ise, konseri daha da anlamlı kıldı diyebiliriz. Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun Şefi İpek Kıranbay’ın heyecan dolu yönetimi, okul korosunun ve Amerika’dan gelen konuk koronun performansları izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Çok güzel bir gündü ve bu güzel organize, iki farklı kültürde yetişen gençlerin aynı sahneyi paylaşmasına olanak tanıdı. Adres Müzik olarak, bu güzel organizede sahnede buluşan genç koristleri ve şeflerini kutluyoruz.