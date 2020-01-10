"Amerika çözümsüzlük ve gerginliğe yönelik bir adım attı”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Kongresi’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırıp Ada’ya asker göndermesine ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, “Bu girişim bölgede Rus etkisini azaltmaya yönelik bir adım. Ancak Doğu Akdeniz’de tavrını Kıbrıslı Rumlardan yana koyan ve onların sırtını sıvazlayan ABD, Ada’da çözüme değil çözümsüzlük ve gerginliğe yönelik bir adım attı” dedi.

Özersay, “Bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre Rum kesimine geleceği söylenen ABD asker gücü, uzmanlaşmış ABD askerlerinden oluşacak ve acil müdahale kabiliyeti taşıyacak. İfade edilen; bu askerler Ortadoğu’daki ABD vatandaşlarının ve ABD’li diplomatların acil bir tahliye anında görev yapacak, harekete geçecek” ifadelerini kullandı.

Özersay şöyle devam etti:

“ABD, Kıbrıs müzakerelerini olumsuz etkilememesi için Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu koymuştu ve bu ambargo, ABD Kongresi’nde alınan kararla kaldırıldı. Akabinde de ABD askerinin Ada’ya geleceği açıklandı. Bu adım, adaya ABD askerlerinin gelmesi anlamında bir başlangıç olabilir. Rum kesimi, bir diyet ödedi.”