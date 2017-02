GAÜ Okullar Grubu, The American Nursery School’un mini öğrencileri, birinci eğitim döneminin tamamlanmasının ardından, Şubat döneminde de; eğlenceli etkinlik ve aktiviteler ile yaşamı sorgulamayı öğrenerek, eğitimlerine devam ediyorlar.

The American Nursery School’dan verilen bilgiye göre; okulda yapılan son etkinlik, “pijama partisi” oldu. Yılın 12 ayı aralıksız eğitim verilen The American Nursery School’da, tatil dönemine denk gelen süreler içinde de; dinlenme, eğlence ve eğitsel amaçlı aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Ve “pijamalarımızı giyelim, okulumuza gidelim”

Okula pijamaları ve birlikte uyudukları özel eşyaları ve çoğunlukla da “en iyi arkadaşları” oyuncakları ile gelen minikler; renkli ve keyif dolu saatlerce, hep birlikte uyuyarak ‘rüyalarını’ paylaşmayı da öğrendiler.

Rengarenk pijamalı çocukları ile sinema keyfi, hikaye saati, kurabiye yapımı, sınıf ziyaretleri gibi etkinlikler ile her anda birlikte olan okul öğretmenleri de yapılan etkinlikten duydukları mutluluğu belirtti.