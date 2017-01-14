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Ameliyat masasında hayatını kaybetti

Ameliyat masasında hayatını kaybetti

Lefkoşa'da dün özel bir hastanede 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar karın ameliyatı olduğu esnada hayatını kaybetti.

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Lefkoşa'da dün özel bir hastanede 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar  karın ameliyatı olduğu esnada hayatını kaybetti.

Aktunçlar dün saat 18:00'de operasyona alınırken, gece saat 2.00 sıralarında  öldüğü anlaşıldı. Aktunçlar'ın operasyon sırasında yaşamını yitirdiği ancak narkoz aldığı için ilk anda fark edilmeyip, uyandırılmaya çalışıldığında ölü olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Aktunçlar'a bugün yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek. Polisin meseleyle ilgili soruşturması geniş çapta sürüyor.

Anıl Aktunçlar'ın Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görevli polis çavuşu Yusuf Aktunçlar'ın eşi ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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