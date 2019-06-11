Amcazade’den, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Katkı

Müzisyen Deniz Amcazade düzenlediği piyano resitali ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 4 bin 159TL’lik katkı sağladı.

9 yaşında piyano ile tanışan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden birinci olarak mezun olan Deniz Amcazade, 7 Haziran Cuma günü düzenlediği piyano resitalinde dinleyicilere çok güzel anlar yaşattı.

Bağışçının eğitmeninin, ailesinin, arkadaşlarının ve konukların da katıldığı etkinlik, dinleyicilere müzik yönünden çok güzel anlar yaşatırken ayni zamanda Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olmuştur.

Amcazade etkinlik kapsamında elde ettiği geliri dün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek vakıf yetkililerine teslim etti.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, Deniz Amcazade’ye teşekkür plaketi takdim ederek, gençler tarafından gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ve sanatsal etkinliklerin ülkemiz için değerini ve önemini birkez daha vurguladı.