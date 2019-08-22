Amcaoğlu'nun Ankara'daki temasları sürüyor

Ankara’da bulunan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, temasları çerçevesinde dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre baş başa gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mali iş birliği olanakları ele alındı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Ağbal ile gerçekleştirilen görüşmenin önemli olduğunu kaydetti ve Ağbal’ın Kuzey Kıbrıs'ta e-vergi otomasyon sisteminin hayata geçmesinde öncülük ettiğini söyledi.

Görüşmede Kıbrıs'ın kuzeyine yapılması gerekenleri istişare ettiklerini kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, vergi, gümrük ve kamu maliyesinin genelini ilgilendiren konularda fikir alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Amcaoğlu, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın Kıbrıs Türk halkının refahı için her türlü desteği yinelediğini kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, Ankara’daki temaslarını bugün de sürdürecek.