Amcaoğlu, Turizm Müsteşarı

Başbakanlık, Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Mustafa ERİŞMEN görevden alındığını, yerine İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Hüseyin AMCAOĞLU’nun atandığını duyurdu.

Başbakanlık’tan yapılan duyuruda ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü mevkiine Doğuş ELMAS’ın atandığı da açıklandı