Ambulansla polis eşliğinde mahkemeye getirildi…

Mağusa’da 5 Ekim tarihinde eski sevgilisi olan hemşire Halime Çetin’i adına kayıtlı av tüfeği ile 4 yerinden vurarak öldüren ardından ise ayni av tüfeği ile kendisini vurarak intihara teşebbüs eden zanlı Hayrettin Özcömert, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 30 Ekim 2017 tarihinde teminat için Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve mahkeme emri gereği davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen zanlı Özcömert, 3 aylık sürenin dolmasının ardından dün cezaevinden ambulansla alınarak polis eşliğinde yeniden mahkemeye getirildi.

Dosyası ikame edildi…

“Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah kullanma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçlarından dolayı 30 Ekim 2017 tarihinde 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen zanlı Hayrettin Özcömert’in 3 aylık süresi dün doldu. Aleyhine işlediği suçlarla ilgili olarak dosya ikame edilen zanlı Özcömert’in dosyası itham ve ilk tahkikat (PI) olarak 7 Şubat tarihine tayin edildi.

Zanlı: “Sağlığıma kavuşmak istiyorum…”

Eski sevgilisi Halime Çetin’i öldürdükten sonra ayni av tüfeği ile intihara teşebbüs ederek yüzünden ciddi şekilde yaralandığı için ağzı, çenesi ve burnunu kaybeden ve bu yüzden konuşma yeteneğini yitiren zanlı Hayrettin Özcömert, yazı yazarak iletişim kurdu. Mahkemenin kendisine söz vermesi üzerine anlatmak istediklerini bir kağıda yazan zanlı Özcömert “Sağlığıma kavuşmak istiyorum” beyanında bulundu.