Ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2 yıldır ‘izinsiz’ olduğu ortaya çıktı

Ülkede izinsiz bulunduğu ambulans ile hastaneye kaldırılınca tespit edilen zanlı U.U tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Cemil Ballıkara, zanlı U.U’nun KKTC’de izinsiz ikamet etme suçuyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 27 Temmuz 2020 tarihinde iki adet antidepresan hapla alkol içen zanlının rahatsızlanarak, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, zanlının 31.08.2018 itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirterek, TC vatandaşı olan zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.