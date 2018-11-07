Ambulansla araç çarpıştı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda, Haspolat yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında ambulansla bir araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı, polis olay yerinde.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 7.11.2018 tarihinde, saat 14.15 sıralarında, Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, Fırat Hacımusaoğlu (E-20), yönetimindeki JU 965 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada arkasından gelmekte olan ambulansa yol vermek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerelere çarpıp kontrolü kaybettiği sırada o esnada arkasından gelmekte olan Tarkan Atakan (E-42) yönetimindeki RHA 3902 plakalı ambulansın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.