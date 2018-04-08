Güzelyurt – Lefkoşa anayolunda bu sabahın erken saatlerinde ambulans ile bir araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Omar Elshargawy'nin yanı sıra ambulans şoförü Mahmut Hamdi ile Cengiz Elyeli ve Ayfer İnik Taşçı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; kaza bu sabah 05.30'da meydana geldi.

Güzelyurt istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridinde seyreden Omar ELSHARGAWY (E-19) yönetimindeki MU 022 Z plakalı Hyundai marka salon araç ile dikkatsiz şekilde o esnada önünde aynı istikamete doğru yolun sağ şeridinde seyreden ve gerisini kontrol etmeden dikkatsiz bir şekilde yolun sol şeridine geçmeye çalışan Mahmut HAMDİ (E-54), yönetimindeki RHA 3997 plakalı Volkswagen marka ambulansı solundan geçtiği esnada aracın sağ arka kısmı ile Ambulansın sol ön kısmı çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç, yolu ikiye ayıran beton korkuluklara savrularak durdu.

Hastaneye kaldırıldılar

Kaza sonucu yaralanan MU 022 Z plakalı araç sürücüsü Omar ELSHARGAWY, Cengiz Topel Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı. RHA 3997 plakalı ambulans sürücüsü Mahmut HAMDİ, aynı araçta yolcu olarak bulunan Cengiz ELYELİ (E-50) ve Ayfer İnik TAŞÇI (K-35) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Aysel İnik Taşçı'nın omuriliğinde kırık olduğu tespit edildi.

Gerçekleşen kaza sonrasında her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Foto: Arşiv