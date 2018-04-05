Ambulans rallisi düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil Hemşireleri Derneği, Paramedik Derneği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nin de katkılarıyla “1. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi” ile “Acil Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Sempozyumu” gerçekleştirecek.

Sempoyum, 8-11 Nisan tarihleri arasında DAÜ’de yapılacak.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Atilla tarafından yapılan ortak açıklamada, “Amacımız, acil sağlık hizmetleri içerisinde bir ekip ruhu ile beraber çalışan acil sağlık personelini bilimsel konuların konuşulduğu ve ortak güncel sorunların tartışıldığı bir sempozyum çatısı altında yine aynı ekip ruhunu sürdürerek ortak paydaş halinde toplamaktır. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.” denildi.



SEMPOZYUM ÜÇ GÜN SÜRECEK



9 Nisan Pazartesi günü, saat 09:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda başlayacak ve üç gün sürecek Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’nda, “İlk ve Acil Yardım Durumlarında Yaklaşım Prensipleri” adlı ortak paneller gerçekleştirilecek.

Farklı sağlık meslek gruplarınca paydaş çözümlerin tartışılacağı sempozyumun programı ise; hekim, hemşire ve paramedik ekip bütünlüğü oluşturulacak şekilde hazırlandı.

Her panelde acil sağlık profesyonelleri tecrübelerini katılımcılara aktaracak. Zengin ve geniş perspektifli sempozyumun son günü olan 11 Nisan 2018 Çarşamba günü halka açık bir “İlk Yardım Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Yaşam ve ölüm çizgisinde ilk yardımın önemi ve temel ilkelerinin anlatılacağı sempozyuma katılım ücretsiz olacak.



AMBULANS RALLİSİ NEDİR?



Ralli denince akıllara hemen off-road yollarda araçlarla hızlı yarışan ekipler gelse de, ambulans rallisinde amaç sürat yapmak değil. Bu yarışmada ekipler kampüs içerisinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş istasyonlara yaya olarak gidecek ve burada bilgi ve becerileri ile sahada karşılaştıklarını vakaları yönetmeye çalışacak. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi’nde amaç, verilen görevleri hızlı yapmak değil, hatasız yapmak olacak. Yarışmaya katılmak için kayıtlar 0505 370 60 48 no’lu telefon vasıtasıyla yapılabiliyor.

