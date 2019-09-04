'Ambulans İhalesi' sonuçlanmadı, 12 ambulans aylardır alınmıyor

Sağlık Bakanlığı’na alınacak olan 12 adet ambulans ihalesi hala Rekabet Kurulu incelemesine takıldı.

Mayıs ayında “itirazlar” yapılmasıyla gündeme gelen ihalenin Rekabet Kurulu gündeminde olduğunu belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, kuruldaki incelemelerin hala sürdüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 adet ambulans ihalesi için Çangar Motor’s’un araç başına 42 bin 900 Euro, Artesa Grup'un ise 56 bin Euro fiyat verdiği ve ihaleyi Çangar Motors’un kazandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu iddialarla gündeme taşınan konuyla ilgili taraflar YENİDÜZEN’e konuşmuş, Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar; “İhale bitti, rakamlar ortada, toplumun faydası için de gerekli özeni gösterdik” demişti. Artesa Grup'un Sahibi Şaban Emre ise “Henüz ne olduğu belli değil. İhale halen daha sonuçlanmadı, inceleniyor. Benim herhangi bir itirazım olmadı” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise ambulanslardaki marka ve modellerde, hastanenin isteklerine cevap verecek özelliklerin incelenmesi nedeniyle henüz ihalenin sonuçlanmadığını kaydetmişti.

Konunun hala Rekabet Kurulu merceğinde olduğunu işaret eden İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, kurul incelemesi ardından kararın kendilerine ulaşacağını ve konunun şekilleneceğini dile getirdi. Talaykurt, “Yasaya göre onların ürettiği karar doğrultusunda hareket ederim. Karar halen daha incelenme aşamasındadır.” dedi.