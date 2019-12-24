Ambulans İhalesi mahkemelik

Dila ŞİMŞEK

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 adet ambulans ihalesi şimdi de mahkemeye taşındı. Çangar Motors’un ihale sürecinin ardından adaya getirdiği ambulanslar ise galeri önünde park edilmiş bekliyor.

İhaleye taraf Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar ve Artesa Group Direktörü Şaban Emre YENİDÜZEN’e konuştu.

Dava 6 Ocak’ta



“42 bin 900 Euro yerine, 56 bin Euro’ya ambulans almak istiyorlar” diyen Mehmet Çangar, ihale sürecini mahkemeye taşıdığını söyledi.

Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Satın Alma Komisyonu ve Rekabet Kurulu’nun dava konusu olduğu öğrenildi.

Mehmet Çangar, “Ambulanslarla ilgili bir teknik yetersizlik varsa, birisi bunu kamuoyuna açıklamalıdır. Fiyatlar da ortadadır. Ben burada art niyet arıyorum. Rekabet Kurulu’nun ne hakkı var, 56 Bin Euro’ya ambulans alın demeye? 12 araçtan bahsediyoruz” dedi.

“İhaleye iki firma katıldı, teklifler sunuldu” diyen Mehmet Çangar, “İki fiyat arasında dağ kadar fark var, Bakanlık neden daha kaliteli ve ucuz bir mal varken, çok daha fazlasını kabul etsin?” şeklinde konuştu.

İhale için 525 bin Euro’nun bankada bloke olduğunu da iddia eden Mehmet Çangar, “Bu rakam eğer yatırıma dönüşmezse, yeni yıl itibarıyla, en önemli kayıp toplumun olacaktır” dedi.

Artesa Group’un Direktörü Şaban Emre ise “Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ile Çangar Motors’un verdiği teklif nasıl birbirine bu kadar yakın?” diye sordu.

Emre şunları söyledi:

“Bir ihalede önemli olan tek şey fiyat değildir. Çangar Motors’un dosyaları eksikti. İhale teklif edilirken, bir hayli kriter vardır ve bunların hepsinin eksiksiz olması gerekir. Fiyata gelince, Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ile Çangar Motors’un verdiği teklif nasıl birbirine bu kadar yakın? Sağlık Bakanlığı’na giderek fiyatta anlaşmaya mı çalıştı?” diye sordu.

Ambulans ihalesi için Çangar Motors’un araç başına 42 bin 900 Euro, Artesa Grup'un ise 56 bin Euro fiyat vermiş, ihale Rekabet Kurulu’na taşınmış, bir türlü sonuçlanamamıştı.