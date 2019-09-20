'Ambulans İhalesi' iptal edildi

Bir süre önce Rekabet Kurulu incelemesine takıldığı için yeniden çıkılması beklenen 12 adet ambulansa ilişkin ihale, Sağlık Bakanlığı’nca ‘bütçenin uygun olmaması’ gerekçesiyle iptal edildi.

Mayıs ayında “itirazlar”ın yapıldığı, Eylül ayının ilk haftasına dek Rekabet Kurulu’nun değerlendirdiği ihale için kurulun iptal kararı aldığını belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda ‘Bakanlık bütçesinin uygun olmaması sebebiyle’ iptal edildiğini ifade etti.

Talaykurt, Rekabet Kurulu’nun kararı ile ihaleyi iptal edip, yeni bir ihale için çalışma başlattıklarını, buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın yazılı isteği üzerine ihalenin tamamen iptalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın gerekçe olarak ise ‘Bakanlık bütçesinin uygun olmamasının’ gösterdiği ve bunun yasaya göre mümkün olduğu ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Talaykurt; “Rekabet kurulu bu ihalede alınan kararın iptalini istedi, iptal ettik,

Kurul bize Çangar’a verdiğiniz ihaleyi iptal edip yeniden değerlendirin dedi. Biz eski kararımızı iptal ettiğimizi taraflara bildirdik. Yeniden değerlendirin dediler, Sağlık Bakanlığından uzmanları çağırdık. Bu çağrıyı yapınca bize ihale iptalini bildirdiler o yüzden iptal oldu.

Sağlık Bakanlığı, bütçesinin uygun olmaması sebebiyle yazılı olarak ihalenin iptal edilmesini istedi. Yasaya göre böyle bir yetkisi vardır.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 adet ambulans ihalesi için Çangar Motor’s’un araç başına 42 bin 900 Euro, Artesa Grup'un ise 56 bin Euro fiyat verdiği ve ihaleyi Çangar Motors’un kazandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu iddialarla gündeme taşınan konuyla ilgili taraflar YENİDÜZEN’e konuşmuş, Çangar Motor’s Direktörü Mehmet Çangar; “İhale bitti, rakamlar ortada, toplumun faydası için de gerekli özeni gösterdik” demişti. Artesa Grup'un Sahibi Şaban Emre ise “Henüz ne olduğu belli değil. İhale halen daha sonuçlanmadı, inceleniyor. Benim herhangi bir itirazım olmadı” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise ambulanslardaki marka ve modellerde, hastanenin isteklerine cevap verecek özelliklerin incelenmesi nedeniyle henüz ihalenin sonuçlanmadığını kaydetmişti.