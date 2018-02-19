Ambulans görevlilerine saldırdılar, Polisi darp ettiler

Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde Vedat Benzinci yanında yine şiddet yaşandı. Alkollü kişilerin yarattığı rahatsızlık sonucu, çevre sakinleri 112 servisinden yardım istedi. Ambulans ve polis olay yerine geldi. Ancak alkollü kişiler, önce ambulans görevlilerine ardından da polise saldırdı.



Polis Memuru Özkalaycı’nın bileği kırıldı…

Zanlı A. M’nin tekme atarak polis memuru Süleyman Özkalaycı’nın sol el bileğini kırdığı bildirildi.

Tutuklanan zanlılar, vahim zarar, polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır suçlarından dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar A. M. ve S.A.A.’nin vahim zarar, polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 18 Şubat tarihinde saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Vedat Benzinci yanında aşırı alkol tesiri altında bulunan zanlılar A. M. ve S.A.A.’nin makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini kollarını aşağı yukarı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını söyledi.

Çevre sakinleri ambulans çağırdı… 112 ekibine karşı koydular…

Polis olay yerinde bulunan çevre sakinlerinin 112 Servisini arayarak zanlılara yardım talebinde bulunduğunu ve olay yerine gelen 112 ekibine zanlıların karşı koyması üzerine olay yerine polis ekibinin intikal ettiğini belirtti. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlıları tutuklamaya çalıştığı sırada zanlıların karşı koyduğunu ve zanlı A. M.’in polis memuru Süleyman Özkalaycı’ya tekme atarak sol el bileğinin kırılmasına neden oldu. Polis memuru Hamza Tarman olayın üzerine bölgeye takviye olarak gelen polisler tarafından zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade vermediğini ayrıca alkol ve kan testi için yapılmak istenen testlere onay vermediklerini belirtti. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.