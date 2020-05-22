Ambulans geçişine izin vermeyen polisler için cezai soruşturma

“Astromerit” (Bostancı) kapısından, Aşağı Pirgo sakini bir Kıbrıslı Rum hastanın içinde bulunduğu ambulansın geçişine izin vermeyen Kıbrıslı Rum polisler hakkında cezai soruşturma yapılmasına karar verildi.

Fileleftheros gazetesi, 21 Mart 2020’de meydana gelen olayda, kalp krizi geçiren 49 yaşındaki bir hastanın içinde bulunduğu ve de “Astromerit” (Bostancı) geçiş noktası üzerinden Lefkoşa’nın güneyine geçmek isteyen ambulansa, geçiş izni verilmediğini, ambulansın bir saatlik gecikmenin ardından geçişine izin verildiğini ardından ise hastanın Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığını anımsattı.

Gazete Polise Karşı Şikayet ve İddialar Bağımsız Birimi’nin, bu olay üzerine o gece geçiş noktasında görevli bulunan polisler hakkında cezai soruşturma yapılması amacıyla sorgu memurları atadığını yazdı.

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