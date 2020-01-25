Ambelikou’da yarım asırlık bir öykü

Eko köy olarak düzenlenen Bağlıköy’de “Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi” açıldı. Gazeteci Perihan Aziz tarafından eski özellikleri korunarak tasarlanan Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi geleneksel Kıbrıs dokusunu yansıtıyor.

Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve davetliler katıldı.

Kıbrıs kültürüne özgü herse, golifa, limonata ikram edilen davetliler; laden ve kekik kokuları arasında yarım asırlık Kıbrıs evini gezdi. Kıbrıs Evi’nin odaları, ailelenin köklerini oluşturan “Şerif Nene”, “Halil Usta”, “Neriman Hanım” isimlerini taşıyor. Kıbrıs adasının ilk yerleşim bölgelerinden bir olan Bağlıköy, eko ve agro turizme uyumlu olarak, Avrupa Birliği’nce de projelerle destekleniyor.