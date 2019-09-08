Amazon Ormanları için anlaşma imzalandı

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonların haftalarca yanmasının ardından dünya çapında endişe sürerken 7 Güney Amerika ülkesi Amazon nehir havzasını korumak için anlaşma imzaladı.

BBC'de yer alan habere göre, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Guyana, Peru ve Surinam 'felaket çözüm ağı' ve 'uydu izleme çalışmaları' yapmak konusunda anlaştı. Kolombiya'da gerçekleşen bir zirvede bölgenin yeniden ağaçlandırılmasına karar verildi. 7 ülke yerli toplulukların eğitimi konusunda daha çok adım atılması konusunda da anlaştı.

Zirvede konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Bu toplantı, bu hazineyi(Amazon) paylaşan liderlerin ortak çalışma mekanizması kurmasını amaçlıyor" dedi.

Peru Başkanı Martin Vizcarra da "Artık 'iyi niyet' tek başına yeterli değil" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir ameliyata katılacağı için zirveye görüntülü konferans olarak katıldı.

Amazon yağmur ormanlarında bu yıl 80 binden fazla yangın çıktı.