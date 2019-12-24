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Amasyalı: Katil Yollarınız Yine Canımızı Yaktı

Amasyalı: Katil Yollarınız Yine Canımızı Yaktı

Turunçlu-Ulukışla kavşağında 6 Ekim’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Yahya Amasyalı’nın abisi Uğur Amasyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti…

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Turunçlu-Ulukışla kavşağında 6 Ekim’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Yahya Amasyalı’nın abisi Uğur Amasyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti…

Uğur Amasyalı: “ABİM ve YENGEM in Ölmesine Vesile Olan Katil Yollarınız Yine Canımızı Yaktı..”

Suçsuz canların trafikte yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Uğur Amasyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“80 gün önce Aynı Yerde Canımızdan Can Alan ABİM ve YENGEM in Ölmesine Vesile Olan Katil Yollarınız Yine Canımızı Yaktı..Ama Yine Kimse Kılını Kıbırdatmıyor Sadece Başınız Sağolsun Demekle Geçiyoruz..Bu Acıları Yaşamamıza Vesile Olan Kişiler Umarım Ölen Suçsuz Günahsız İnsanların Vebali Üstünüzden Kalkmaz...”

Hatırlanacağı üzere, korkunç kazada  3 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Polise göre trafik kazasına aşırı süratli ve dikkatsiz sürüşü sonucu karşı şeride geçen Haşim Girgin neden olmuştu.

Kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti.

 

 

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