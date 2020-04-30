Aman dikkat!

12 gündür covid-19 pozitif tespit edilmedi ya…

Sanki bir gevşeme başladı…

İnsanlarda daha bir rahatlık, sokaklar daha dolu, trafik daha işlek…

Aman yanılgıya düşmeyelim…

Pozitif saptanmadığı için, hastanede yatan neredeyse kalmadığı için her şey bitti anlamına gelmiyor…

Salgın devam ediyor…

Dünya bu salgının ne zaman biteceğini bilemezken burada bir rahatlığa yatmak her şeye yeniden başlamamızı getirebilir…

Lütfen dikkat!

Hemen rahatlamaya gerek yok.

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Dün Bakanlar Kurulu da toplanarak bugün açıklanmasını karar bağladığı ve 4 Mayıs’tan itibaren açılacak işyerleri/sektörleri belirledi.

Bu durum da, yani bazı işyerlerinin açılmasına karar vermek de her şeyin bittiği anlamına gelmiyor…

Ancak tabii ki bir süredir pozitif vaka saptanmaması nedeniyle ekonominin de durumuna bakmak gerektiği, çarkların yeniden dönmesi gerekliliği gibi bir durumun ortaya çıkması beklenen bir durumdur.

Ancak tekrarlamakta yarar var;

Bu gelişme, “her şey bitti” demek değildir.

Rahatlama, açılma, saçılma zamanı değil henüz…

Sıcaklar artıyor, ara sıra yağmur yağsa da güneş yakmaya başlıyor yavaş yavaş ancak güneşi balkonunuzdan, terasınızdan veya açılacak sektörlerin çalışanları işe gider gelirken zaten alacaklar…

Onun için de deniz kenarlarına koşmak, sokaklara taşmak, piknik yapmak, misafirliklere başlamak zamanı değil henüz…

Açılan işyerleri de mutlaka eskisi gibi açılmayacak. Yani eski çalışan sayısında, eski çalışma formatında, eski biçimlerle çalışamayacak.

Belki daha az çalışan, işyerlerinin türüne göre çalışma yöntemleri ve her yer için elbette ki maske ve sosyal mesafe kuralı uygulanacak şekilde yeni çalışma biçimleri uygulanması gerekecektir.

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Bu işyerlerinin neler olduğu ve hangi kriterler çerçevesinde çalışacakları bugün Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında iki kritik tarih var; 4 ve 15 Mayıs.

4 Mayıs’tan itibaren bazı işyerleri açılırken 15 Mayıs’a kadar da diğer işyerlerinin kapalı kalması kararı var. Ancak 4 Mayıs’ta açılan işyerleri sürekli açık kalacak gibi bir durum yok. Alınan karar, işyerlerinin kriterlere uyup uymaması durumunda veya herhangi bir gelişme karşısında revize edilebilecek.

Restoran, cafe, pastane ve büfe gibi yerler 11 Mayıs’a kadar çalışanlarına test yaptırırsa take-away servislerini başlatabilecek.

Şehirlerarası kontrol da 4 Mayıs sabahı kaldırılmış olacak.

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Ayrıntılar gazetemizin sayfalarından okunabileceği için hepsini buradan tekrarlamaya gerek yok.

Ancak şunun bilinmesi gerekir ki ekonomi çarkları yeniden döndürülmeye çalışılırken diğer taraftan salgını ihmal etmemek gerekiyor… Önceden alınan tedbirlerin aynen devam etmesi gerekiyor…

Yoksa hayatın normale dönmesi çabaları sıfırla çarpılır ve yine aylarca evde kapalı kalınması gerekirken bu kez hastanelerimizin kapasitesi, sağlık sistemimiz bizi yarı yolda bırakabilir.

Aman dikkat!