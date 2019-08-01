“Amacımız barışı aşılamak”

Dila ŞİMŞEK

Hayvancılık ve çiftçilik yapan 30 yaşındaki İbrahim Çufoğlu, genç bir üretici olmanın zorluklarını anlatıyor. Gönüllülükle iki toplumlu etkinliklerde de yer alan Çufoğlu, aynı adada yaşayan toplumların barış içinde hayatı paylaşmaları gerektiğini savunuyor.

Aile mesleğini yapan Çufoğlu, çocukluğundan beri üretimin içinde olduğunu söyleyerek, bu meslekten başka bir işi düşünmediğini belirtiyor.

“Üreticiler olarak ayakta durmaya çalışıyoruz”

Akıncılarlı Çufoğlu, üretimin güzel olduğunu ifade ederek, “Kendi ekonomimiz olmadığı ve ürünlerimizi hep dışarıdan almak zorunda olduğumuz için, dövizden olumsuz etkileniyoruz. Üreticiler olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Fakat önümüzü göremiyoruz… Yarın kalktığımızda ürünlerimizin alınıp alınmayacağını bilmiyor ve plan yapamıyoruz. Böyle giderse, gençlerin üretim yapacağını düşünmüyorum” diyor.

“Mesleğimi seviyorum ama bu şartlar altında mecburen bırakmak zorunda kalacağım”

Çufoğlu, mesleki olarak hayallerinin kalmadığını, sadece en az zararı almaya çalıştığını kaydediyor. “Mesleğimi seviyorum ama bu şartlar altında mecburen bırakmak zorunda kalacağım” şeklinde konuşuyor.

“Barış için, çevreyi daha fazla geliştirmek istedik ve etkinlikler düzenlemeye başladık”

Sık sık iki toplumlu etkinliklerde yer alan Çufoğlu, “Akıncı’nın ilk kazandığı dönemde iki toplumlu 1 Mayıs kutlamıştık. Orada birçok Kıbrıslı Rum arkadaşımla tanıştım. Sonrasında ise üç dört kişilik bir Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte isimli bir facebook grubu oluşturduk. Sık sık buluşalım, etkinlikler düzenleyelim, farkındalık yaratalım istedik. Şimdi ise bu grubumuzda, her iki toplumdan 800 kişi var. Bu belki az gibi görülebilir ama bizim için olumlu bir adım. Barış için, çevreyi daha fazla geliştirmek istedik ve etkinlikler düzenlemeye başladık” diyor.

“Beklediğimizden çok daha büyük bir kapasiteye ulaşmış olduk”

Music Connects People isimli iki etkinlik düzenlediklerini kaydeden Çufoğlu, üçüncüsüne hazırlandıklarını da ekliyor. “Beklediğimizden çok daha büyük bir kapasiteye ulaşmış olduk. Bu gurubu zamanında İsmail Özyol açmıştı. Elias Demetriou’la birlikte kültürel müziğimizi paylaşabileceğimiz, iki dilli şarkılar söyleyebileceğimiz etkinliği düzenledik. Şimdi ise, oldukça geniş çapta, katılımın yoğun olduğu bir alana dönüştü. Sık sık kuzeyde, güneyde veya ara bölgede buluşarak, barış adına farkındalık yaratmaya çalışıyor, etkinlikler düzenliyoruz” diye devam ediyor.

“En büyük amacımız hep birlikte zaman geçirmek ve insanlara da bunu aşılamaktır”

Çufoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aynı adada, birbirimize bu kadar yakınken bu kadar uzak tutulmayı kabul etmek istemiyorum. Birlikte bir şeyler başarabilir, daha büyük çaplı etkinlikler düzenleyebiliriz. En büyük amacımız hep birlikte zaman geçirmek ve insanlara da bunu aşılamaktır. Ayrıca etkinliklerimize sadece Kıbrıslılar değil, her toplumdan insanlar katılabilir. Biz barışı, sevgiyi vurgulamak istiyoruz…”