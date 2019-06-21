Amaç farkındalık yaratmak

Her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler gününde farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenleyen Mülteci Hakları Derneği, bu yıl da farklı bir etkinliğe imza atıyor.

Dernek, bu yılki festival organizasyonuyla birçok örgütle iş birliği içinde “Birlikte daha güzel” isimli etkinliği hayata geçiriyor.

21 Haziran 2019 tarihinde, Cuma günü Lefkeliler Hanı’nda, saat 18:30’da başlayacak ve gecenin geç vakitlerine kadar sürecek olan etkinlikte, çeşitli stantlar kurulacak, birçok müzik grubu sahne alacak.

Mülteci hakları ve mültecilerin de sıklıkla karşı karşıya oldukları ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikte hem eğlence hem farkındalık yer alacak…