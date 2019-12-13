“Altyapısı düzgün bölgelere imar izni verelim…”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu İskele bölgesinde yaşanan su baskınları ile ilgili konuştu, vatandaşın altyapı sıkıntısına dair şikayetlerinde kısmen haklı olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu bölgede bir dere yönünün kapatılmasına belediye ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Sadıkoğlu, birkaç noktada, özellikle Lemar’ın olduğu bölgede inşaat atıklarından dolayı dere yataklarında kapanma olduğunu ve baskına sebebiyet verdiğini ifade etti, bu nedenle o bölgede ıslah çalışmaları yapıldığını söyledi. Bölgede, dere yatağı önüne çekilerek tıkanıklığa neden olan veya suyun yönünü değiştiren toprak setin ekipler tarafından kaldırıldığını kaydetti.

“İmar Planı sürecinde bu güzel bir örnektir, verdiğimiz mücadele de tam bunun içindir. Altyapısı düzgün olan, özellikle elektrik ve kanalizasyonu tam olan bölgelere imar izni verelim…”

Sadıkoğlu, Çarşamba gece yarısı 12’ye doğru başlayan sağanak yağışın dün etkisini sürdüğünü, ancak merkezde bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Bölgede dün yaşananlarla ilgili de bilgi veren Sadıkoğlu, Boğaztepe ile Yarköy arasında, Yarköy’de ve İskele ile Ardahan güzergâhında yollarda ciddi su birikintileri yaşandığını söyledi. Yol kenarındaki atıkların ve yol kenarındaki kalemlerin yağmur selinden çöpü biriktirerek dere ağızlarını tıkadığını ekledi. Bunun su taşkınına neden olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, belediyenin hepsine müdahale ettiğini ve birkaç eve giderek yardımda bulunduğunu kaydetti.

Aygün köyünden de bir vatandaşın mağdur olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, ona da müdahale edildiğini belirtti. Yağan yağmura göre durumun kontrollü atlatıldığını sözlerine ekledi.

“İskele Boğaz mevkiine son iki yıldır apartmanlar yapıldı, dere yatağı var ve altyapı sorunu var, sorun da buna bağlı olarak yaşandı... Buradaki taşkınlara, dere önündeki toprak sete müdahale edildi”

“Buradaki taşkınlara da müdahale edildi”

Sadıkoğlu, tartışmaların gölgesindeki imar planını ve yaşananları işaret ederek “İmar Planı sürecinde bu güzel bir örnektir, verdiğimiz mücadele de tam bunun içindir. Altyapısı düzgün olan, özellikle elektrik ve kanalizasyonu tam olan bölgelere imar izni verelim… İskele Boğaz mevkiine son iki yıldır apartmanlar yapıldı, dere yatağı var ve altyapı sorunu var, sorun da buna bağlı olarak yaşandı... Buradaki taşkınlara, dere önündeki toprak sete müdahale edildi” şeklinde konuştu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 5 Aralık’ta ret cevabı verilen İmar Planı’nın son halinde, itirazlarda büyük bir değişiklik yapılmadığını söyledi. Bugün İmar Ekibi ile görüşülerek, tüm noktaların irdeleneceğini kaydetti.

İskele neden onay vermemişti?

İskele için üniversite yerleşkesi planda gösterilmedi.

Kıyı koruma çizgisi haritadan çıkarıldı.

Kamuya ait arazilerin şahıslara kiralanmasının önü açıldı.

Altyapısı olmayan hektarlarca arazi kullanıma açıldı.

Longbeach bölgesine odaklanıldı, özel imar hakları yaratıldı.

İlk taslak çok değişti, pek çok yeni alan imara açıldı.

İmar Planı’na 5 Aralık’ta ret cevabı veren Sadıkoğlu, üzerinde çalışılan planın son halinde ‘ciddi bir değişiklik olmadığını’ söyledi. Sadıkoğlu, 300 hektarlık ormanlık alanın hala imara açık olduğuna vurgu yaparak, bunun itirazları arasında yer aldığını belirtti. Sadece altyapısı sağlam olan arazilere imar izni verilmesi gerektiğini talep ettiklerini yineledi. Dün akşam Belediye Meclis toplantısı yapıldığını ifade eden Sadıkoğlu, bugün İmar Ekibi ile görüşüleceğini ve planın irdeleneceğini açıkladı.

“Altyapısı düzgün olan, özellikle elektrik ve kanalizasyonu tam olan bölgelere imar izni verelim”

Sadıkoğlu, “İmar Planı sürecinde bu güzel bir örnektir, verdiğimiz mücadele de tam bunun içindir. Altyapısı düzgün olan, özellikle elektrik ve kanalizasyonu tam olan bölgelere imar izni verelim… İskele Boğaz mevkiine son iki yıldır apartmanlar yapıldı, bölgede dere yatağı var ve altyapı sorunu var, sorun da buna bağlı olarak yaşandı... Buradaki taşkınlara da müdahale edildi” şeklinde konuştu.