Dila ŞİMŞEK

Girneliler, altyapı ve ulaşım sorunundan dert yandı, bir an önce çözüm talep etti. Vatandaşlar, planlı bir tasarı ile yetkililerin altyapı, ulaşım, sağlık konusuna değinmelerini istedi. Ekonomik krizin ve hayat pahalılığının yaşamlarını olumsuz etkilediğini kaydeden vatandaşlar, “Enflasyon ülkeyi zora sokarak, hükümeti de olumsuz etkiledi” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, ülkedeki en büyük diğer bir sorunun trafik olduğunu, bunun ise ulaşıma bağlı olduğunu söyleyerek “Toplu taşıma olmadığı için herkes bütçesini zorlayarak özel araç alıyor. Bu da trafiğe sebep oluyor” dedi.

Girneliler, sağlık sektörünün yeterli düzeyde hizmet vermediğini savundu, bu sebeple insanların dış ülkelerde tedavi gördüğünü kaydetti. Su dağıtımında yaşanan sorunlara da değinen vatandaşlar, bu sorunların ancak yeni bir sistem ve düzenli, programlı bir çalışma ile çözülebileceğini vurguladı.

Olası bir seçimle iktidar değişse de ülkenin olumlu anlamda değişmeyeceğini söyleyen vatandaşlar, “Daha önce gelen partiler de ülkede bir değişiklik yapamadı. Bu sebeple bir şeyin değişeceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

Hükümetin ilk yılına yönelik düşünceniz nedir? Sizce mutlaka atılması gereken adım hangisidir? Ülkede en önemli sorun neyi görüyorsunuz? Ülkede gerçek bir dönüşüm sizce nasıl mümkün olur? Bir seçim olsa sonuç değişir mi?

VATANDAŞ NE DEDİ?

Beyazıt Akkurt: “En büyük sorun, dış etkenlerin bizi devamlı yönetmeye çalışmasıdır”

“Halk olarak, hükümetin yaptığı çalışmalardan yeterince memnun değiliz. Enflasyonun ülkeyi zora sokarak, hükümeti de olumsuz etkiledi. Ancak yönetim şeklinde sorun olduğunu düşünüyorum. Aldığımız hizmetlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizdeki en büyük sorun, ülkemizin KKTC dışında dış etkenlerin bizi devamlı yönetmeye çalışmasıdır. Bunu sadece yepyeni bir liderin gelip ülkeye sahip çıkması değiştirebilir. Şu anki sistemin ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum. Seçimle iktidar değişse de, lider ruhlu, ülkeyi sahiplenip bataklıktan çıkarmak için çabalayacak birisi gelmedikçe hiçbir şey değişmeyecektir.”

Tuhan Canbazlar: “Sistemlerin geliştirilmesi, yeni yollar denenmesi gerektiğine inanıyorum”

“Bir vatandaş olarak, aldığımız hizmetleri ve devletin yaptığı çalışmaları iyi bulmuyorum. Ekonomi, altyapı sorunlarımız, bizleri, hayatımızı zorlaştıracak kadar kötü etkiler oldu. Tamamen yeniliklerin yapılması, sistemlerin geliştirilmesi, yeni yollar denenmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bana göre, şu anki hükümet değişmeli.”

Hüseyin Canayaz: “Altyapı ve ulaşımda ciddi anlamda zorluk çekiyoruz”

“Bana göre, son bir yılda değişen hiçbir şey olmadı. Altyapı ve ulaşımda ciddi anlamda zorluk çekiyoruz. Toplu taşıma olmadığı için, ulaşımımız tamamen bir çıkmazda. Tabii bu, özel araçların artmasına, dolayısıyla da trafiğe sebep oluyor. Bu kadar küçük bir adada toplu taşıma sistemi kurmak daha kolay olmalı. Ancak ne yazık ki böyle bir şey yok. Bunun yanı sıra, herkes mecburen büyük masraflara girerek özel araba da almak zorunda kalıyor. Ben seçimle başka bir parti iktidara gelse de, bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum.”

İzzet Başlama: “Ulaşım ve trafik halk için çok büyük bir sıkıntı haline geldi”

“Ülkemizdeki en büyük sorun ekonomi ve trafiktir. Öncelikle, TL kazanıp Sterlin olarak ödeme yapmamız bizi çok zor durumda bırakıyor. Döviz kurundan yaşanan ekonomik krizin etkisi hâlâ sürdüğü için, hayat pahalılığı da devam ediyor. Bunun dışında ulaşım ve trafik halk için çok büyük bir sıkıntı haline geldi. Belli saatlerde uzun bir trafik oluyor. Bunun da sebebi, toplu taşıma olmadığı için herkesin araba kullanmak durumunda kalmasıdır. Altyapının zaten tamamen yenilenmesi gerekir. Bir seçim olsa değişim olur mu, ya da bu değişim iyi anlamda mı olur bilemiyorum. Şu anki iktidarın neler yapabileceğini görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var.”

Tefik Türkler: “Ülkemizdeki en büyük sorun altyapıdır”

“Ben kendi adıma, 2018’de hükümet adına hiçbir değişiklik görmedim. Hatta daha da kötüye gittiğimize inanıyorum. Ülkemizdeki en büyük sorun altyapıdır. Yolların tadilata ihtiyacı var. Bunu düzenlemek için de, yetkililerin planlı ve programlı çalışması gerekiyor. Bunların yanı sıra, seçimle iktidar değişse de, olumlu bir değişim yaşanacağını sanmıyorum. Bence sistemin değişmesi gerekir.”

Esra Kıran: “Ülkenin en büyük sorunu sağlık sektöründedir”

“Altyapı ile ilgili çok fazla sıkıntı var. Her ne kadar çözmek için adımlar atılsa da, yeteli olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında bana göre ülkenin en büyük sorunu sağlık sektöründedir. Ne yazık ki hastanelerimizde tedavisini göremeyen insanlar, çareyi güneye veya Türkiye’ye, İngiltere’ye giderek bulmaya çalışıyor. Bu anlamda gelişmek adına daha çok çabalanması gerektiğine inanıyorum. Ancak olası bir seçimle iktidar değişse de, diğer partilerin önceden ülkeyi nasıl yönettiğini gördüğüm ve memnun kalmadığım için bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum.”

Ramazan Kıran: “Altyapı ve su sorunu ülkemizi kötü etkileyen en büyük sıkıntılardır”

“Altyapı ve su sorunu ülkemizi kötü etkileyen en büyük sıkıntılardır. Ülkede yeterli su bulunmaması, su dağıtımında zorluklar yaşanması halkı zora sokan unsurlardır. Ancak bir seçimle iktidar değişse de hiçbir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Bana göre içinde bulunduğumuz sistemden uzun bir zaman boyunca çıkamayacağız.”

Kanivar Alkan: “Seçimle iktidar değişse iyi anlamda yol kat edeceğimizi düşünmüyorum”

“Aldığım hiçbir hizmetten yeterince memnun değilim. Ülke olarak çok kötü bir sene geçirdik. Altyapı sorunu bütün halkı bezdirdi. Toplanan vergiler ve destek paraları vatandaşa hizmet için yeterli bir şekilde harcanmıyor. Örneğin Kordonboyu yolu çok işlek olmasına rağmen, o yol bile eski ve tadilata ihtiyacı var. Daha önce iktidara gelen insanlar da bir şeyi değiştirmediği için, yine bir seçimle iktidar değişse iyi anlamda yol kat edeceğimizi düşünmüyorum.”