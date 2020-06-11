Altyapı iyileştirilmeden, tedbirler kaldırılıyor

CTP Milletvekili Fikri Toros, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de turizm sektöründe COVID 19 salgını dolayısıyla gelir kaybı yaşandığını ve bu gelir kaybının ülkede yüzde 60 oranında olacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Toros, virüsün yayılma riskine karşı alınan tedbirlerin aşama aşama kaldırıldığını ancak sağlık altyapısının buna paralel olarak iyileştirilemediğini belirtti.

Toros, turizm için alternatif stratejik politikalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Turizmde dışa kapalı olarak sadece iç talebe yönelik çalışmanın otellerin rantable açılması için yeterli olmayacağını dile getiren Toros, otellerin sadece yüzde 10’unun yeniden açıldığına işaret etti.

Toros, hükümetin turizme yönelik acilen etkin politika üretip, yürürlüğe koyması, risk fırsat analizi yapması ve yeni politikalar belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Turistlerin COVID 19 giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen Toros, salgından daha az etkilenen ülkelerin turizminin daha hızlı toparlanma sürecine gireceğini belirtti.

Toros, 2020 yılında bisiklet, yelken, yürüyüş gibi açık alanlarda yapılabilecek etkinliklere talebin artacağını, kitle turizminden farklı olarak, yerel kültürün öne çıkarılacağı turizm türlerinin gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

Toros, oteller ve seyahat acentelerine yönelik destek paketlerinin kira, elektrik katkısı, kredi taksitlerinin ötelenmesi, personel yatırımlarına yönelik destek gibi önlemler içermesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’den Ercan’a uçak sayısının ve uçuş yapılan şehirlerin artırılması gerektiğini, bilet fiyatlarının kontrol edilmesi gibi önlemlerin Türkiye’den gelecek talebi artırabileceğini söyleyen Toros, aynı şekilde Avrupa ülkelerine yönelik önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Çevre Ajansı’nın deniz suyu kalitesini ölçerek Yıkanma Suyu Haritası yayımladığını, bu yıl da Kıbrıs’ın en iyiler arasına girdiğini kaydeden Toros, Kuzey Kıbrıs sahillerinin bu ölçümlere dahil edilmediğine işaret ederek, bu çalışmaya Kuzey sahillerinin de dahil edilmesi yönündeki çabaların ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

