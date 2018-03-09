Alttan kurtuluş için hedef galibiyet

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın oynanacak Mağusa Türk Gücü - Lefke maçı öncesinde iki teknik direktör de YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. İki teknik adam da, bu maçta alınabilecek galibiyetin önemine işaret etti.

Oraloğlu: “Alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorundayız”

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ligin 22’nci haftasında yarın konuk edecekleri Lefke maçı hakkında YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Ligde galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Ali Oraloğlu; “Geçtiğimiz hafta Baf Ülkü Yurdu deplasmanında çok ağır bir mağlubiyet aldık. Hafta içinde kupada oynadığımız Merit Alsancak Yeşilova maçında da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandık ve tur atlayan taraf olduk. Baf Ülkü Yurdu mağlubiyeti sonrasında alınan bu galibiyet bizlere ilaç gibi geldi. Yeşilova maçında moralimizi düzelttik diyebiliriz. Yarın çok zor bir Lefke maçına çıkacağız. Rakibimiz, ligde son haftaların formda takımlarından biri. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu maçı almak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorundayız. Tüm düşüncemiz bu yönde. Umarım maç sonunda kazanan taraf biz oluruz” dedi.

Sermaye: “Rahat bir görüntüde değiliz”

Lefke teknik patronu Hakan Sermaye ise yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz iki hafta boyunca anlamlı galibiyetler aldıklarını ancak, henüz daha rahat bir görüntüde olmadıklarını söyledi. Hakan Sermaye; “Son iki haftada önce Cihangir, ardından Türk Ocağı’na karşı anlamlı ve güzel galibiyetler aldık. Aldığımız bu galibiyetler takımdaki moralleri iyice düzeltse de henüz rahat bir görüntüde değiliz. Bu hafta belki de ligin en zor deplasmanlarından birine gidiyoruz. Mağusa Türk Gücü, çok iyi ve diri bir takım. Onlar da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Dolayısıyla onlar da mutlak kazanmak istiyor. Bu zorlu deplasmanda yenilerek dönmek istemiyoruz. Sahada kazanma odaklı bir mücadele vereceğiz. Yarınki maçı kazandığımız takdirde biraz rahatlayabiliriz. Mağusa Türk Gücü saygı duyduğumuz bir ekip. Ali Oraloğlu hocam ligin kaliteli teknik patronlarından biri. Onlara saygımız sonsuz. Umarım centilmence bir maç oynanır” dedi.

İki ekipte de eksikler can sıkıyor

K-Pet Süper Lig’in 22’nci haftasında Mağusa Türk Gücü ile Lefke’nin karşılaşacağı bu zorlu mücadele öncesinde iki ekipte de eksiklerin olması can sıkıyor. Ev sahibi ekipte Mehmet Gürlü, Halil Uçar ve Yusuf Beyazi, konuk ekip Lefke’de ise Candy ve Arif Solkanat bu karşılaşmada oynayamayacak. Lefke’de ayrıca kaleci Mehmet Özeralp son yapılan idmana katılmadı.