Altıok ve Derya'dan KTÖS'e ziyaret

CTP milletvekili Doğuş Derya ile Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.



KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Altıok ve Derya’nın sendika Genel Sekreteri Elcil’den geçtiğimiz hafta Kıbrıs Cumhuriyeti Ombudsmanı Maria Stylianou-Lottides ile çift uyruklulara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesi konusundaki görüşmeyle ilgili bilgi aldığını belirtti.



Ziyarette konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tahminen 30 bin kadar insanı doğrudan etkileyen bu sorunun toplumsal bir olay olduğunu belirtti.



Elcil, “Kıbrıs sorununun varlığının kurbanı olarak karma evliliklerden doğan çocuklar görülmektir. Bu sadece KTÖS’ün sorunu değildir. Ülkemizdeki siyasi partilerimizin de bu soruna ve mağdur olan insanlara sahip çıkması gerekmektedir” dedi.



Özellikle seçime girecek olan siyasi partilerden bu konu ile ilgili herhangi bir tavır göremediklerini savunan Elcil, “Ne yazık ki bu konuya gerekli ilgiyi göstermiyorlar” dedi.



Doğuş Derya ve Hasan Ulaş Altıok’a konu ile ilgilendikleri için teşekkür eden Elcil, Rum Ombudsman’ı ziyaretlerinden sonra KTÖS’e 200’ün üzerinde kişinin ulaştığını, ayrıca kişisel olarak da bu konuda mağdur olan kişilerden kendisine birçok telefon geldiğini ifade etti.