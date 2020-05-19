Altınova'daki yangın kontrol altına alındı

Sınırüstü - Altınova arasındaki ekili arazide çıkan yangın kontrol altına alındı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, "bunun sabotaj olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yangının çok büyük ölçüde söndürüldüğünü ifade eden Sadıkoğlu, soğutma çalışmalarının hala sürdüğünü kaydetti.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Sadıkoğlu, "Bu kadarı tesadüf olamaz, ardı ardına ülkenin çeşitli yerlerinde yol kenarlarında yangınlar çıkıyor, bunun önüne geçilmeli, ben artık bunun sabotaj olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, yangının başladığı sırada, YENİDÜZEN aracılığıyla bölgedeki tarım ve iş aleti sahiplerine çağrıda bulunmuş, “Biz haber saldık, bazı traktörler bölgeye doğru geliyor, siz de duyurun, yardıma ihtiyacımız olacak, alevler 1 Km öteden görülüyor” demişti.

Yangının çok büyük olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, “yangının çıktığı nokta biçilmemiş tarlalardır ve rüzgarla önünü almak çok zor olacak. Şu an yangın rüzgar etkisiyle Akova’ya doğru ilerliyor, alevler 1 km uzaktan görülüyor. İtfaiye yangına müdahale ediyor.” şeklinde konuşmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında, Altınova köyünün güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaları yandı. Yangına polis itfaiye ekipleri, iskele Belediyesine ait su tankerleri, çevre halkı ve traktörler ile müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.



Hasan Sadıkoğlu'nun objektifine takılan fotoğrafta yangının södürüldüğü alanda cam şişelerin yerde atıl olduğu görülüyor.



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