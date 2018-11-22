Altınova yasta

Altınovalı 33 yaşındaki Nihal Dağbaşı Orhunöz, bu sabah yaşamını yitirdi. Epilepsi hastası olduğu ifade edilen Nihal Dağbaşı Orhunöz’un 2 yıl önce 10 yaşındaki oğlunu da aynı hastalıktan kaybettiği belirtiliyor…

Ölümü ile Altınova’yı yasa boğan Nihal Dağbaşı Orhunöz, bugün öğle namazından sonra Altınova köyü Kabristanlığı’na defnedilecek.