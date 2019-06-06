Altınları çalıp kaçtılar

Girne'de bu sabah Senak isimli kuyumcuya giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, çalışanı etkisiz hale getirdi, altınları çalıp kaçtı.

Polis, olayla ilgili aranan iki erkek şahsın fotoğraflarını paylaşıp, görenlerin en yakın polis karakoluna başvurmasını istedi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bu sabah, saat 10:40 sıralarında, Girne'de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcuya giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirdikten sonra miktarı henüz tespit edilemeyen altınları çalıp olay yerinden kaçmışlardır. Bahse konu şahıslar aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.