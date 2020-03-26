Altınbaş’tan gıda yardımı

Genç işadamı Orkun Altınbaş, içinde bulunduğumuz günlerde evlerinden çıkamayan, hasta, yaşlı ve ihtiyacı olan kişilere ulaştırılmak üzere Lefkoşa Türk Belediyesine 500 paket gıda yardımı yaptı.

Orkun Altınbaş; "İçinde bulunduğumuz zor günlerde herkesin dayanışma, birlik ve yardımlaşma anlayışı içinde olması gerektiğini, bu zor günlerin hep birlikte atlatılabilmesi için gerek kişisel gerekse Altınbaş grubu olarak her türlü desteği yapacaklarını ve yapmaya hazır olduklarını " ifade etti.