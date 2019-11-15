Altınbaşlar serbest

Devrim DEMİR

Girne’de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili tutuklu yargılanan Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, R.U., K.Y. ve A.B. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis zanlıların soruşturmaya etki edecekleri kısmın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Avukatlar zanlıların yurt dışı yasağı dışında teminat talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar zanlılar Vakkas Altınbaş ve A.B.nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imza etmesine, zanlı Mehmet Altınbaş, R.U. ve K.Y.nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2’şer kefilin her birinin 200 bin TL kefalet senedi imza etmesine karar verdi.