Altınbaş ve Melemez'in ölüm sebebi açıklandı
Düzova köyü yakınlarında yaşamını yitiren 54 yaşındaki Hayriye Altınbaş’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği” olarak açıklandı.
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Düzova köyü yakınlarında yolcu olarak bulunduğu araçta fenalaşarak cumartesi günü yaşamını yitiren 54 yaşındaki Hayriye Altınbaş’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği” olarak açıklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Öte yandan Girne’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 47 yaşındaki Murat Melemez’in (E-47) ise, otopsisinde ölüm sebebinin “Aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olarak tespit edildiği belirtildi.
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Etiketler : ölüm, Murat Melemez, Hayriye Altınbaş
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