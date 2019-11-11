Altınbaş: “Büyük bir komplo kuruldu”

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, kardeşi Vakkas Altınbaş ve yeğenlerinin de tutuklandığı 'sahte evrak' soruşturmasına yönelik açıklama yaptı, sürecin büyük bir komplo olduğunu iddia etti.

Yaptığı yazılı açıklamada 4 milyon sterlin ödeyip, tapu alamadıklarını ileri süren Altınbaş, "esas mağdur biziz" dedi.

Altınbaş'ın açıklaması şöyle: “Büyük bir komplo kuruldu. Esas mağdur biziz. Davaya bahis konuyla ilgili 4 milyon sterlin ödeme yaptık. Üç milyon kusur sterlinlik de çekler var. Tapuları alamadığımız için çekleri mahkeme kararıyla durdurduk. Konu mahkemededir. Altınbaş ailesi olarak kendimizi tam bir organize komplo içerisinde bulduk. Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş’ın yürüttüğü işler tamimiyle yasaldır. Kamuoyuna önemle duyurulur””