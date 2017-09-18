Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan “Uluslararası Zeytin Karikatürleri Festivali Düzenleme Komitesi”nin aldığı karar doğrultusunda, bu yıldan başlamak üzere, Kıbrıs Türk Mizah Kültürü’ne ve Dünya Karikatür Sanatı’na geçmişte veya günümüzde önemli katkılar sağlayan kişilere verilecek olan “2017 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin sahipleri belirlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Musa Kayra, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Mustafa C. Azizoğlu ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Karikatürleri Festivali Düzenleme Komitesi Üyeleri’nin yaptığı değerlendirme toplantısında, “2017 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şu şekilde belirlendi: Harid Fedai (Mizahi Araştırma ve Mizahi Şiir); Mehmet Ertuğ (Gölge Oyunu); Memduh Ener (Mizahi Şiir); Güner Pir (Karikatür); Necmi Astam (Karikatür); Türk ve Dünya Karikatür Sanatı’na katkıları nedeni ile Türkiye’den Tan Oral ve Nezih Danyal.

2017 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, 16. Zeytin Festivali kapsamında, 08 Ekim 2017 tarihinde, saat: 19.00’da, Girne’ye bağlı Zeytinlik köyünde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ödül töreninde verilecektir.

Sanatçılara sunulacak ödüller “Altın Zeytin Heykeli” ile “Ödül Diploması”ndan oluşacaktır.