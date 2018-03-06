"Altın vizeler" tartışması büyüdü

Kıbrıs’ın güneyinde yatırımda bulunan yabancı uyruklulara “Kıbrıs” vatandaşlığı verilmesine ilişkin olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki suçlamaların, dün yurt dışında da sürdüğü ifade edildi.

Alithia gazetesi, “Vatandaşlıklar Konusunda Kıbrıs Aleyhinde Yeni Suçlamalar” başlığıyla ilk sayfadan yayımladığı haberinde, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün “altın vize” programlarını, “kötüye kullanıma açık” olarak nitelendirdiğini aktardı.

Kıbrıs Rum Meclisi’ne dün konuyla ilgili yeni veriler sunulduğunu da kaydeden gazete, 2008’den bugüne kadar yabancı uyruklulara verilen 3 bin 381 vatandaşlıktan 1666’sının, Rus vatandaşlarına yönelik olduğunu yazdı.

Gazete “Vatandaşlıkların Yarısı Ruslara” başlığıyla iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, verilen tüm vatandaşlıklardan 45’inin ise yabancı yatırımcılara ilişkin planla alakalı olmadığını belirtti.

2008’den 2018 yılına kadar 866 Rus iş adamı ve yatırımcıya, istisnai olarak vatandaşlık verildiğini, dolayısıyla 800 “Kıbrıs” vatandaşlığının da otomatik olarak bunların ailelerine verildiğini kaydeden gazete, Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı’nın elindeki verilere göre, Rum Yönetimi’nin 2008’den bugüne kadar yabancılara verdiği vatandaşlıkların yarısının Rus kökenli yatırımcılarla alakalı olduğunu yineledi.

Kıbrıs Rum ekonomisine son yıllarda büyük gelir getiren ikinci grubun ise Çin olduğunu yazan gazete, Çin’den 270, Ukrayna’dan 91, Beyaz Rusya’dan 59, Lübnan’dan 50 ve İsrail’den de 44 iş adamına vatandaşlık verildiğini belirtti.

67 ÜLKEDEN 3 BİN 381 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ

Toplamda, 67 farklı ülkeden yatırımcıya ve genel olarak 3 bin 381 kişiye “Kıbrıs” vatandaşlığı verildiğini yazan gazete, 1685 yatırımcı ile bunların ailelerinden 1651 kişinin de istisnai vatandaşlık aldığını bildirdi.

Gazete buna paralel olarak, 2017 yılında, aralarında Türk uyruklu bir kişinin de bulunduğu 23 kişiye ve 22 sporcuya da, kamu çıkarları sebebiyle, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildiğini ekledi.

1 Haziran 2013 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında 49 vatandaşlık başvurusunun ise reddedildiğini yazan gazete, temel reddedilme sebeplerinin, aile kriterlerinin yerine getirilmemesi olduğunu belirtti.

Gazete, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2014 yılından bugüne kadar “altın vize” programlarından 4,8 milyar Euro kazandığını, bununla birlikte halkın ve vatandaşların bu paraların nereden geldiğini bilmeleri gerektiğine dair açıklamasına da yer ayırdı.

“ÖNLEM ALINMASI İÇİN AB’YE BASKI”

Fileleftheros gazetesi de geniş yer ayırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun “altın vizeler” konusunda rapor hazırlayacağını yazdı.

Gazete “Önlem Alınması İçin AB’ye Baskı” ara başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB üyesi 8 devleti tarafından “altın vize” verilmesine ilişkin şikâyetlerinin “ağırlığı altında”, 2018 içerisinde, yatırım ve taşınmaz mal alımı koşuluyla üçüncü ülkelerden vatandaşlara vatandaşlık verilmesine ilişkin ulusal programlar konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayacağını kaydetti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün dün Berlin ve Brüksel’de çifte basın toplantısı düzenlediğini ve komisyondan önlemler alınması konusunda hareket etmesini istediğini yazan gazete, örgütün “altın vize” uygulamasının kötüye kullanıma açık olduğunu ve gerek Avrupa, gerek de komşu ülkelerde yolsuzlukla mücadeleyi sabote ettiğine işaret ettiğini ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde “Bol Bol Altın Vatandaşlık- 67 Farklı Ülkeden Yatırımcılar Kıbrıs Vatandaşı Oldu- Altın Vizelerle İlgili Araştırma Bu Yıl”, Politis gazetesinde ise “Vatandaşlıklarla İlgili Çember Daralıyor” başlığıyla yer aldı.