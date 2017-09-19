Kıbrıs yönetiminin 2013'ten bu yana uygulanan "altın vize" programı kapsamında verdiği AB vatandaşlığı karşılığında milyarlarca Euro kazandığı yazıldı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre aralarında yolsuzlukla suçlanan Rus ve Ukraynalı milyarderlerin de olduğu yüzlerce kişi Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki "altın vize" programı çerçevesinde Avrupa Birliği pasaportu sahibi oldu.

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2013'ten beri uyguladığı program kapsamında 4 milyar Euro’dan fazla gelir elde ettiği, sadece geçen yıl bu program kapsamında 400'ü aşkın pasaport verildiği tahmin ediliyor.

Habere göre bu isimler arasında Rus parlamentosundan bir eski milletvekili ve Ukrayna'nın en büyük ticari bankasının kurucuları da bulunuyor.

Yatırım karşılığı "altın vize"

Kıbrıs'ın sunduğu "altın vize" programı kapsamında ülkede 2 milyon Euro’luk gayrimenkul satın alan ya da 2 buçuk milyon Euro’luk şirket ya da devlet tahvili yatırımı yapan başvuru sahipleri bu ülkenin vatandaşlığını almaya hak kazanıyor.

Programdan faydalanmak için herhangi bir dil ya da ikamet ibraz edilmesi şartı aranmazken, "altın vize" kapsamında pasaport alan kişilerin yedi yılda bir ülkeye giriş yapması yeterli oluyor.

Ancak Kıbrıs'taki programı eleştirenler süreçlerin şeffaf işlemediğini ve özellikle yolsuzlukla suçlanan birçok kişinin ülkelerindeki yargıdan kaçmak için kolayca AB vatandaşlığına geçebildiğini söylüyor.

Sadece Kıbrıs değil

Yatırım karşılığı vatandaşlık sağlayan programlar sadece Kıbrıs'a özel değil. Özellikle 2008 ekonomik krizinden olumsuz etkilenen AB üyeleri arasında bu tip programlar son yıllarda yaygınlaşmış durumda. Malta benzer bir program sunarken, şeffaflık adına başvuranların listesini açıklamıştı.

Öte yandan derhal vatandaşlık imkanı sağlamasa da, Portekiz 500 bin Euro’luk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum izni verirken, altıncı yıldan sonra vatandaşlığa başvuru hakkı tanıyor.

İspanya da aynı ücret karşılığında oturum izni tanıyor, ancak vatandaşlık başvurusu için bu haktan faydalanan kişilere 10 yıl boyunca sürekli olarak ülkede ikamet etme şartı koşuyor.

HABER GÜNDEM OLDU

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın yatırıma karşılık AB pasaportu veya “altın vize” (golden visa) verdiğine ilişkin The Guardian’ın haberi tedirgin etti.



Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden “The Guardian”ın haberini geniş bir şekilde verdi.

Haberi “Pasaportlara El Koydular” başlığıyla veren Politis, Avrupa Komisyonu’nun “konuyla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla sürekli temas halindeyiz” yönündeki açıklamasına da yer verdi.



Konunun, Rum Başkanlık seçimleriyle ilişkilendirilmesinin ihtimal dışı bırakılmadığını yazan gazete, The Guardian’ın içinde yüzlerce ismin bulunduğu bir listeden söz ettiğine işaret etti ve haberde yer alan bazı Rus ve Ukraynalı iş insanlarının isimlerine de yer verdi.



Gazete, “Kıbrıs vatandaşlığının” kimler tarafından, kime ve nasıl verildiğine ilişkin haberlerin yeni unsurlar eklenerek devam edip etmeyeceğinin merak konusu olduğunu yazdı.



Fileleftheros gazetesi ise haberi “Guardian: Çok Zenginler Kıbrıs Vatandaşlığına Alınıyor-Pasaport Verilmesine İlişkin Hafif Denetimlere İlişkin Rum Makamlara Eleştiri” başlıklarıyla aktardı. Gazete, “The Guardian” gazetesinin iki yayınında yer verdiği vatandaşlığa alınma teşvikinden yararlanan iş insanların listesinin yanı sıra Rum makamlara yönelik eleştirilere de yer verdi.

Gazete, söz konusu haberde, dolandırıcılıkla suçlanan sözkonusu “oligarşi yöneticileri”, “altın vize” planları aracılığıyla Avrupa pasaportuna sahip olduklarına da dikkat çekildiğini belirtti.

Habere göre, bu kişiler arasında Rus eski parlamenter Leonid Lebedev, Ukrayna’nın büyük ticari bankalarından PrivatBank’ın kurucuları Gennady Bogolyubov ve Igor Kolomoisky ve şans oyunları milyarderi Tedy Sagi de bulunuyor.



AVRUPA KOMİSYONU’NUN AÇIKLAMASI

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Komisyonu’un, “Kıbrıs vatandaşlığının”, Avrupa dışındaki yatırımcılara verilmesine ilişkin yasa konusunda, Rum makamlarla sürekli istişare halinde olduğunu ifade etti.

Schinas, Güney Kıbrıs’ın ilgili (2013’ten itibaren yürürlükte olan) yasayı, komisyonla işbirliğinin ardından 2014 yılında düzenlediğini belirtti.