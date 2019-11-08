“Altın Pasaport” döneminde sona doğru

Kıbrıs’ın güneyinde “Altın Pasaport” olarak adlandırılan “Yatırım Karşılığı Vatandaşlık” uygulamasında geri adım atılıyor.



Son dönemde Kamboçya’nın elit kişilerinin ve Interpol tarafından aranmakta olan Malezyalı Joe Low’un vatandaş yapılması büyük tartışmalara neden oldu.



Kıbrıslı Rum gazeteciler “yatırım karşılığında vatandaşlık işine bitmiş gözüyle bakılması gerekiyor” yorumunu yaptı.



Fileleftheros haberi “‘Altın İşlere’ Son… Komisyon’dan Şamar Bekleniyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.



Gazeteye göre Avrupa Komisyonu yaklaşık bir ay içerisinde, bu tür programlar uygulayan üye ülkeler için ortak kurallar açıklayacak.



Gazete önümüzdeki dönemde, 2018 öncesinde güneyde yatırım karşılığı vatandaşlık almış yaklaşık 2 bin kişinin dosyası incelenecek ve verilen pasaportun iptalini gerektirecek vakalar olabileceğine işaret etti.



Alithia’ya göre Avukat Ahilleas Dimitriadis, vatandaşlığı iptal edilen 26 yabancı yatırımcının, mahkemeye başvurması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin ciddi bir tazminat konusuyla karşılaşabileceğine dikkat çekti.



Kıbrıs Barolar Birliği Başkanı Doros Yoannidis, vatandaşlıkları iptal edilecek yabancıların güneydeki mal varlıklarının, iptal kararı ile el değiştirmeyeceğine dikkat çekerek, bu kişilerin sadece vatandaşlıklarının iptal edilebileceğini, yatırım yaptıkları mülklere el konulamayacağı uyarısında bulundu.



Politis ise “AKEL ve DİKO Hükümetin Kellesini Tabakta İstiyor…. Siyasi Sorumluluklar Var” başlıklı haberinde Joe Low vukuatıyla patlak veren skandal sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü kararıyla 26 kişinin vatandaşlık iptalinin başlangıç olduğunu, üç kişilik komitenin 2018 öncesi verilen vatandaşlıkları denetleyeceğini yazdı.

