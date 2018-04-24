ALTIN KUM ÇÖPLE KAPLANDI!

Fehime ALASYA

Kaplumbağa yumurtlama bölgesinin bulunduğu, biyo çeşitlilik ve endemik bitkilerin yer aldığı, dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan Altın Kumsal, sorumsuz kişi veya kişiler tarafından hor kullanılıyor.

Deniz sezonunun açılmasına sayılı günler kala görenlerin içini acıtan Altın Kumsal, adeta çöpten geçilmiyor.

Altın Kumsal bölgesinden kaldırılan yapılar arasında yer alan Burhan Place işletmecisi Burhan Kalın, hala orada tek göz odada yaşam sürdüğünü ve sahilde yaşananları derin bir üzüntüyle izlediğini belirtti.

Kaplumbağa yumurtlama bölgesi olmasını yanı sıra, biyo çeşitlilik ve endemik bitkiler bakımından zengin ayrıca dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan Altın Kumsal, sorumsuz kişi veya kişiler tarafından hor kullanılıyor.

“Kıbrıs’ın incisi denilen altın kum iki yıl sonra, yanmış kum olacak…”

Yaşananlara isyan eden Kalın, “Kıbrıs’ın incisi denilen altın kum iki yıl sonra, yanmış kum olacak…” diyerek sitem etti, bölgenin başıboş ve atıl durumda bırakıldığını ifade eden Kalın, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Kalın, “Ne yapacaklarsa yapsınlar ama bir an önce harekete geçsinler.” dedi.

Yakın geçmişten Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla Altın Kumsal bölgesine kamusal açık otopark alanlarının oluşturulması, büfe, WC, duş ve soyunma kabinleri yapılması için çalışmalara başlatıldığı ifade edilmiş, birçok dernek tarafından buna şiddetle karşı çıkılmıştı.

Tüm bunlara karşın bölge ilgisizlikten dökülüyor.

Kamp yapmanın veya ateş yakmanın yasak olduğu Altın Kumsal’da kamp yapan gruplara, gece ateş yakan topluluklara rastlamak mümkün.

Gerek günü birlik, gerekse konaklamalı olarak bölgeyi ziyaret edenler ise tüm çöplerini doğaya bırakıyor.

Sahilden denize kadar uzanan tahta yürüyüş yolunu söken kişiler, ya kendine özel oturma alanı yaratıyor ya da ateş yakmak için bu tahtaları kullanıyor.

“Gerçekten içler acısı bir hal var”

26 yıldır Altın Kumsal’da yaşam sürdüğünü ve bölgeyi koruduğunu ifade eden Burhan Kalın, oradaki işletmelerin kalkmasıyla, çevreyi koruyan birinin kalmadığını kaydetti.

“Şu anda kimse burada yok, burası sahipsiz kaldı” diyen Kalın, bölgede tanık olduğu yasa dışı hareket ve uygulamaları anlattı.

Kalın şöyle devam etti:

“Cumartesi akşamları en az 20 noktada ateş yanıyordu. İçler acısı bir hal vardı. Altın kumu çöp yuvası ve tuvalete çevirdiler. Gerçekten içler acısı bir hal var.

Kıbrıs’ın incisi denilen altın kum çok atıl durumda bırakıldı, hiçbir koruma yok. Ne yapacaklarsa yapsınlar ama bir an önce harekete geçsinler.

Özellikle hafta sonu 20 noktada ateş yanıyorsa, bir ay sonra neler olur düşünmek bile istemiyorum…

Hiçbir noktada çöp bidonu yok, tüm pislikleri oraya bırakıp kaçıyorlar.

İki yıl sonra, Altın kum yanmış kum olacak…

Tahta yürüyüş yolunu söküp ateş yakıyorlar… Bölgeye yapılan yürüme platformu ateş yakma malzemesi olarak kullanılıyor.” dedi.

“Halen daha gündeme getirilmedi”

Şehir Planlama Dairesi’nin üzerinde çalıştığı projeyle ilgili hiçbir gelişme olmadığını anlatan Kalın, “2017 sonunda gerçekleşen yıkımın ardından, buraya gelenlerin tuvalet ihtiyacını karşılayacak hiçbir nokta yok. Şehir Planlama Dairesi’nin çıkardığı projede dört noktaya 8 sekiz işletme, restoran ve bitişiğinde büfe çalışması vardı.

Halen daha gündeme getirilmedi. Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunuldu, ret çıktı, ikinci sunumu için ise yeniden verilmedi. İkinci sunumda da ret alırlarsa bir daha çivi bile çakamayacaklar, o yüzden bekletiyorlar. Hükümetin hemfikir olacağı bir çalışma olması için bekletiliyor.” dedi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun: “Turizm Bakanlığı’nın konuya acilen eğilmesi gerek”

“Turizm Bakanlığı’nın konuya acilen eğilmesi gerek”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise Altın Kumsal’ın kendi belediyesinin sorumluluk alanında olmadığını fakat buna rağmen temizliğinin yapılması için Turizm Bakanlığı ile sözlü görüşmelerinin olduğunu kaydetti.

Coşkun, “Çevre Dairesine sorun, benim görev ve yetki alanımda değil. Belediyeye ait olan bir yer değil. Bize ödemem yapılırsa çöplerini alırız, orası bize değil.

Sözlü görüştük, bize çöp bidonları vereceğini ve beli bir maliyet aktaracağın belirtti, herhangi bir girişim olmadı. Sayın bakan bu olaya biraz eğilmeli” diyerek, ilgili bakanlığın konuya acilen eğilmesi gerektiğinin altını çizdi.

FOTOĞRAFLAR: BURHAN KALIN