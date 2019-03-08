Altın Kalpler Korosu’ndan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağış

Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Altın Kalpler Korosu’nun sahne aldığı, Paşa Eğitim katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edildi.

Adem Soyel’in mimarlığını üstlendiği, Paşa Eğitim direktörü Cenk Paşa’nın katkılarıyla ve Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in de desteğiyle gerçekleşen bu muhteşem organizasyonda Altın Kalpler Korosu hiçbir ücret talep etmeden sahne aldı.

Yakındoğu Üniversitesi AKKM’de gerçekleşen ve halk tarafından büyük beğeni toplayan etkinlik, oldukça keyifli geçti. 7 Mart 2019, Perşembe günü Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden Adem Soyel ve Cenk Paşa etkinlikten elde edilen geliri vakıf halkla ilişkiler sorumlusu Zalihe Karagil’e teslim etti.

Vakıf Halkla İlişkiler Sorumlusu Zalihe Karagil yaptığı açıklamada, böylesi keyifli bir organizasyonda bulunduğu için kendini şanslı hissettiğini söyleyerek, muhteşem bir konserle Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuklarına umut oldukları için başta organizasyonu mümkün kılan Adem Soyel ve Cenk Paşa olmak üzere katkı sağlayan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Altın Kalpler Korosu Şefi Murat Çırakoğlu ve koro ekibine ve bilet alarak destek veren tüm bağış severlere sonsuz teşekkürlerini birkez daha sözlerine ekledi.