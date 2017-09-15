"Altın Kadeh sahnesi coşacak"

Altın Kadeh Meyhaneleri’nin tüm yıla yayılacak etkinlikler serisi, Bengü ve Gökhan Tepe konserleri ile lezzet, müzik ve muhabbetle dopdolu bir açılış yapıyor. 23 Eylül Cumartesi akşamı Lord’s Palace Hotel Bella Marin sahnesini süsleyecek olan Bengü ve Gökhan Tepe, en popüler şarkılarının yanı sıra etkinlik konseptine uygun olarak özel bir repertuar sunacaklar.

Bengü ve Gökhan Tepe düeti ilk kez Altın Kadeh sahnesinde

Sahnedeki müzik ziyafetine Kömür Steak & Ocakbaşı tarafından hazırlanacak enfes lezzetler eşlik edecek. Etkinlikte soğuk rakı mezeleri, sıcak başlangıç, ana yemek ve meyve tabağından oluşan eşsiz bir fix menü ile birlikte Tekirdağ Rakısı Altın Seri ve alkolsüz içecekler sunulacak. Kapı açılışının saat 19.00’da yapılacağı etkinlikte rakıseverler fasıl müziği dinletisi ile geceye başlayacak. 20.30’da Gökhan Tepe, hemen ardından 22.15’de Bengü muhteşem performansları ile sahnede olacak. Rakıseverlerin heyecanla beklediği gecenin en büyük sürprizi ise Gökhan Tepe ve Bengü’nün ilk kez yapacağı iki parçalık düet olacak. Bestesi Gökhan Tepe’ye ait olan ve Bengü’yü müzik listelerinde ilk sıralara taşıyan “Kuzum” parçasını, ikili sahnede birlikte seslendirecek.

18 yaş üstü katılıma açık olan bu özel etkinlikte yer almak için masa rezervasyonları 0533 846 48 77 ve 0533 836 34 62 numaralı telefonlardan yaptırılabilir, organizasyon biletleri Lord’s Palace Hotel’de bulunan Altın Kadeh Meyhaneleri standından temin edilebilir.

Kıbrıs Rakı Festivali tarafından Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen Altın Kadeh Meyhaneleri, yıl boyunca farklı meyhane etkinlikleri ile adanın eğlence yaşamına farklı bir soluk getirecek. Detaylı bilgi için “altinkadehadada” sosyal medya hesapları veya www.altinkadeh.com web sitesi takip edilebilir.