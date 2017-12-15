Altın Kadeh Meyhaneleri “Yılbaşı Özel Gecesi” ile devam ediyor

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda Bengü ve Gökhan Tepe’nin konseri ile geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi, yılbaşına özel bir gece ile devam ediyor. Yıl boyunca birbirinden keyifli meyhane etkinlikleri ile sürecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri, 2018 yılının karşılanacağı Yılbaşı Özel Gecesi ile meze, müzik ve muhabbet dolu bir eğlence yaşatacak. Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğundaki Altın Kadeh Meyhaneleri, 31 Aralık akşamı Gönyeli’de bulunan Ömerli Meyhane’de son zamanların en gözde Kıbrıslı şarkıcılarından Eda Girgin’in şarkıları eşliğinde yeni yıl heyecanı ve coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Ömerli Meyhane’de saat 20.00’de başlayarak Eda Girgin’in canlı performansı ile renklenecek yılbaşı eğlencesinde yer alabilmek için masa rezervasyonu yaptırılması tavsiye ediliyor. Kaçırılmayacak bu özel geceye 0533 863 92 13 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.

Instagram kampanyası kazandıracak

Farklı meyhane etkinlikleri ile yıl boyunca devam edecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi, Yılbaşı Özel Gecesi’ne katılanlara sosyal medya hesabı kampanyası ile hediye kazandıracak. Yılbaşı gecesinin keyifli anlarını instagram hesabından “#AltınKadeh” hashtag’i ile paylaşanlar bir sonraki etkinlikte 2 kişilik masa kazanma şansını yakalayacak.

Altın Kadeh Meyhaneleri’nin birbirinden özel etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için “altinkadehadada” sosyal medya hesapları veya www.altinkadeh.com web sitesi takip edilebilir.