Altın Kadeh Meyhaneleri Mağusa’da

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen ve yıl boyunca devam edecek olan “Altın Kadeh Meyhaneleri” etkinlik serisi, rakı severleri 23 Ocak Salı akşamı Mağusa’da bulunan İncir Altı Mezze Restaurant’ta ağırlayacak. Altın Kadeh Meyhaneleri’nin Mağusa durağında Kıbrıslı şarkıcılarımızdan Eda Girgin, birbirinden özel şarkıları ile geceye keyif katacak.

Etkinliğe katılanları enfes bir menü bekliyor.

Altın Kadeh Meyhaneleri hem eğlendirmeye hem kazandırmaya devam ediyor

Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi, rakı severlere lezzet, hediye kazandırmaya da devam ediyor. Her etkinlikte düzenlenen sosyal medya kampanyası ile bu kez İncir Altı Mezze Restaurant’ın konukları kazanacak. Geceye katılanlar, “Altinkadehadada” instagram hesabını takip edip, İncir Altı Mezze Restaurant’tan fotoğraflarını “#AltınKadeh” hashtag’i ile instagram hesaplarından paylaşarak 14 Şubat’ta Lefkoşa’da bulunan Eski Konak Meyhanesi’nde düzenlenecek etkinliğe 2 kişilik masa kazanma şansı elde edecek.