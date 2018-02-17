Altın Kadeh ile Sevgililer Günü kutlaması

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğundaki Altın Kadeh Meyhaneleri, Eski Konak Meyhanesi’nde gerçekleşen Sevgililer Günü Özel Programı özel bir gece yaşattı. Sevgililer Günü’ne özel zengin fix menü lezzetleri ile birlikte Tekirdağ Rakısı Altın Seri’nin sunulduğu gecede, Eda Girgin en güzel aşk şarkıları ile konukları mest etti.

Sevgililer Günü’nü kutlamak üzere Gönyeli’de bulunan Eski Konak Meyhanesi’nde biraraya gelen rakı severler, hem yemek hem de müzik ziyafetinin tadını çıkardı. Eski Konak Meyhanesi’nin geceye özel hazırladığı Kıbrıs’a özgü lezzetlerden oluşan zengin fix menüsü ile birlikte meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri’nin sunulduğu gecede, konuklar muhabbetin tadına vardı. Eda Girgin’in canlı performansı ile seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara çiftler keyifle eşlik ederken, gecenin unutulmaz anlarını fotoğraflayarak “altinkadehadada” sosyal medya hesaplarından paylaştılar.