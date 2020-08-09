Hem altın fiyatlarında yaşanan artış, hem de Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan durgunluk, kuyumcuları da olumsuz etkiledi: “Düğünlerin olmaması birçok sektörü etkiledi”

Dövize endeksli ve her gün değişkenlik gösterebilen altın fiyatları şu günlerde oldukça yüksek. Şu anda Çeyrek Altın’ın fiyatı 850 TL civarlarında seyrederken, Ons Altın 1700 TL civarı, Gram Altın da 495 TL civarlarında bulunuyor. Tam altının fiyatı ise 3 Bin 400 TL…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Dünyada altın fiyatlarının artışı ve son dönemde patlak veren Coronavirüs salgını nedeniyle kuyumculuk sektöründe büyük bir durgunluk yaşanıyor. Satışlardaki azalmanın başlıca nedenleri arasında "düğünlerin ertelenmesini" gösteren kuyumcular altın satın almanın artık "lüks" olduğuna dikkati çekti.

Bu süreci YENİDÜZEN’e değerlendiren kuyumcular, ülke olarak zor günlerden geçildiğinin altını çizerek, işlerde önemli oranda durgunluk yaşandığını ifade etti.

Altın fiyatları yükselişte

Dövize endeksli olan ve her gün değişkenlik gösterebilen altın fiyatları şu günlerde oldukça yüksek. Şu anda Çeyrek Altın’ın fiyatı 850 TL civarlarında seyrederken, Ons Altın 1700 TL civarı, Gram Altın da 495 TL civarlarında bulunuyor. Tam altının fiyatı ise 3 Bin 400 TL…

Düğünlerdeki azalma, sektörü etkiledi

Coronavirüs salgını nedeniyle bu yıl birçok düğün sahibi düğününü ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Bu yıl içerisinde yapılacak düğünler de 1 Temmuz’dan sonra yapılmaya başlasa da, düğünlerdeki azalma kuyumculuk sektörünü oldukça etkiledi.

Kuyumcu esnafı ne dedi?

Sergiu Prodan: “Daha önce hiç bu kadar durgunluk olmamıştı”

“İnsanların ekonomik durumu zaten kötüydü, bir de bu pandemi çıkınca ekonomi daha da kötü bir hal aldı. Kuyumculuk sektörü her zaman daha arka plandaydı ve bu süreçte daha da arka planlara itildi. Altın fiyatlarının da yüksek olması bunu biraz tetikledi. Daha önce hiç bu kadar durgunluk olmamıştı. Eski ürünler satılmadığı için yeni ürünler de getirilemiyor. Bu yüzden sektör zor durumda...”

Mahmut Şanlıtürk: “Dükkânı açıyoruz, birisi geçerse açık görüp gitsin diye…”

“Kuyumculuk sektörü şu an için bitmiş durumda. Ben bir Arasta esnafıyım, yıllardır bu işin içindeyim ve daha önce hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Sabah dükkânımızı açıyoruz ki, birisi geçerse açık görüp gitsin diye… Yoksa dükkânı açarken pek bir amacımız yok. Coronavirüs salgını dolayısıyla düğünler de daha yeni yeni yapılmaya başladı o yönden de kötü durumdayız.”

Mustafa Yüksekbaş: “Düğünlerin olmaması birçok sektörü etkiledi”

“Altın fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi piyasayı ciddi anlamda etkiledi ve bu dünya ekonomisinin ne kadar zorda olduğunun göstergesidir. Aslında bizim satışlarımız bundan değil, piyasanın durgunluğundan düştü. Bu şekilde giderse ciddi anlamda insanlar sıkıntı yaşayacaktır. Bu yıl düğünlerin olmaması da biz kuyumcular açısından oldukça kötü oldu. Düğünlerin olmaması sadece bizim sektörümüzü değil, birçok sektörü etkiledi. Kuyumculuk sektörü zaten pahalı bir sanat olduğu için insanlar da bunu haklı olarak daha arka planda tutuyor. Arasta’nın durumu zaten kötü, geçişlerin de olmaması esnafı bitme noktasına getirdi. Birçok arkadaşımız sırf masraf yapmasın diye bazı günler dükkânını bile açmıyor. Durum oldukça kötü, umarım düzelir.”

Zerrin Kalaycıoğlu: “Sektörel bazda en çok bizim sektörün etkilendi”

“Şu an altın dönemin en uç noktasında ama yükselmesi bizim için çok hoş bir durum değil. Çünkü insanlarda ekonomik bir çöküntü olduğu için altın almaya değil, daha çok kendi elindeki altını satmak ister. Kuyumcunun bundan kazancının olur tabii ama altın fiyatında yaşanacak düşüş sektör için daha iyi olur. Önemli bir süreçten geçiyoruz ve sektörel bazda en çok bizim sektörün etkilendiğini düşünüyorum çünkü lüks bir iş yapıyoruz ve insanların parası varsa gelip bizden alışveriş yapacaktır. Sektörümüz bazı zamanlar da durgun olur ama bu zamandaki durgunluk doğal olarak normal değil. Zor bir süreçten geçiyoruz, umarım en kısa zamanda her şey normale döner.”

Aydın Dirikli: “Sade takılar sattığım için satışlarımda pek bir düşüş yok”

“Açıkça söylemek gerekirse insanlar ekonomik olarak kötüye doğru gittiği için kuyumculuk sektörü de artık lükse kaçıyor. İnsanlar da haklı olarak bu sektörü 2’nci, hatta 3’üncü planda tutuyor. Kendi dükkanım açısından o kadar kötü durumda değil. Çünkü benim yaptığım iş daha çok butik tarzı ve ben online olarak da satış yapabiliyorum. Benim müşterilerim altın-gümüş değil de, daha çok günlük hayatta kullanabileceği daha sade takıyı tercih ediyor. Bu yüzden benim satışlarımda pek bir düşüş yok. Bir şeyleri başarmak istiyorsak, farklıları düşünmek zorundayız diye düşünüyorum.”

Süheyla Argüden: “Herhalde kısa bir süre sonra dükkânımıza kilit vurup kaçarız”

“Coronavirüs salgını geldikten sonra işlerimiz durma noktasına kadar geldi. Bizim sektörümüz insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamıyor. Altının yükselişi, düğünlerin azalması alım gücünü iyice sıfıra düşürdü. Yıllardır bu işin içerisindeyim ve ilk kez böyle bir durgunlukla karşı karşıyayım. Bir haftada bir satış bile yapamadığımız olabiliyor. Durum gerçekten çok zor. Herhalde kısa bir süre sonra dükkânımıza kilit vurup kaçarız.”

Hüseyin Karasu: “Bizim esas sıkıntımız, piyasanın durgun olması”

“Bu süreç, kuyumculuk sektörünü bayağı kötü etkiledi. Altının değer kazanmasının bizim sektörümüz açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar değerli bir şeyi almak ister. Herkes bunu kötü yönde düşünüyor ama ben artılarının olacağını düşünüyorum. Bizim esas sıkıntımız, piyasanın durgun olmasıdır. Düğünlerin azalması bizi etkiledi ancak, söz konusu düğünler de bugün olmazsa önümüzdeki süreçte olacak. Ancak gerçek şu ki, daha önce bu sektörde böyle bir durgunluk olmadı.”

Laden Fellahoğlu: “Düğünlerin azalması bizim işimizi etkilemedi”

“Kıbrıs insanı her zaman diğer takılardan çok altına önem verir. Biz artık daha uygun fiyatlarda ürün satmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar ekonomik yönden daha küçük takılara doğru yöneliyor. Kıbrıslı insanlar daha önceden işini hallettiği için birçok düğün sahibine bir zaten takılarımızı vermiştik. O yüzden düğünlerin azalması bizi çok etkilemedi diyebilirim. Dövizin artışıyla kuyumculuk zaten lükse girmişti. Lükse girdiği için de, bu sürecin gelmesiyle işlerimiz oldukça düştü. Önümüzdeki süreçte umarım düzelir”

Tan Amber: “Ben bazı siparişleri de kimi zaman yetiştiremiyorum”

“Bildiğiniz gibi altın pahalı bir madendir. Keza taşlar da dolara endeksli. Yani bizim sektörümüz oldukça pahalı bir sektör. Bizim en büyük sıkıntımız, fiyat tutarsızlığıdır. Çünkü ciddi bir artış söz konusu… Bu sezon düğünlerde azalma oldu ama bizi pek fazla etkilemedi. Evet, düğünlerde azalma var ama düğünlerin %80’i de kapalı alanda yapılıyor. Hatta ben bazı siparişleri de kimi zaman yetiştiremiyorum. Şu anda en durgun dönemde değiliz. Çünkü bize yalnız almaya değil, satmaya da gelen insanlar var. Bunun en büyük sebebi de, insanların fakirleşmiş olmasından dolayı elindekini çıkarmak zorunda kalmasıdır.”

Turgut Algül: “Daha önce kötü dönemler yaşadık ama bu en kötüsü…”

“Altının fiyatı şu anda zirvede ve teknik anlamda bakıldığı zaman daha da artacak gibi görünüyor. Hem söz konusu fiyat artışı, hem de pandemi süreci nedeniyle piyasa durdu ve satışlarımız oldukça etkilendi. Bildiğiniz gibi, birçok düğün ertelendi, düğünü olanlar da bu sektörü minimum düzeyde kullanıyor. Daha önceden insanlar set alabiliyordu ama şu anda insanlar küçük bir şey alıp takıyor. Yıllardır bu işin içerisindeyim kötü dönemler yaşadık ama bunun en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Umarım, bu zor süreçten en erken zamanda çıkarız”